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Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? PCR testi yaptırmayan öğretmen ceza alır mı?
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TIMETURK / GENEL / Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? PCR testi yaptırmayan öğretmen ceza alır mı?

Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? PCR testi yaptırmayan öğretmen ceza alır mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimlerin başlayacağını ve aşı olmamış öğretmenlerin de haftada 2 kere PCR testi yapmasının zorunlu olduğunu açıklamıştı. Bilim Kurulu Toplantı sonrası açıklama yapan Mahmut Özer Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? PCR testi yaptırmayan öğretmen ceza alır mı? sorusuna yanıt verdi.

2 Saat Önce
2021-09-03 08:38:55
Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? PCR testi yaptırmayan öğretmen ceza alır mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimlerin başlayacağını ve aşı olmamış öğretmenlerin de haftada 2 kere PCR testi yapmasının zorunlu olduğunu açıklamıştı. Bilim Kurulu Toplantı sonrası açıklama yapan Mahmut Özer Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? PCR testi yaptırmayan öğretmen ceza alır mı? sorusuna yanıt verdi.

Bilim Kurulu Toplantısı geniş katılımlıu olarak yapıldı. Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de katıldı. Toplantıda okullarda başlayacak yüz yüze eğitimlerin nasıl yapılacağı ve salgına olası etkileri ele alındı. Toplantıda öğretmenlerin merak ettiği PCR testi zorunluluğunun nasıl işleyeceği de değerlendirildi. Aşı olmamış ve aşılamasını tamamlamamış öğretmenler PCR testi yaptırmazsam ne olur diye dşünüyordu. Mahmut Özer bu soruya yanıt verdi.

Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur?

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahmut Özer Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? sorusuan şöyle yanıt verdi: Öğretmenlerimiz içi değil servisten öğrencinin evinden çıkıp okul ortamına gelmesine, oradaki geçirdiği süre boyunca temas ettiği öğretmenlerimiz ve diğer elemanların ya aşı olması veya haftada 2 defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Öğretmenlerimizin aşı ortalaması Türkiye'ye göre daha yukarıda. Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz 1 buçuk yıldır fedakarlık göstererek uzaktan eğitim yaptılar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Öğretmenlerin kaçı aşılandı?

Öğretmenlerin yüzde jkaçı aşılandı, aşısız öğretmen oranı nedir? sorusuna yanıt veren Fahrettin Koca şöyle konuştu: Şu an en az 1 doz aşı yaptıranların öğretmen ve çalışanların %88'i buldu. 2 doz aşısını tamamlayanlarda %75'i buldu. Yüzde 4.4 oranında son 6 ay içinde hastalığı geçirenler var. İlk 6 ay içerisinde PCR zorunluluğu olmayacak anlamına gelir. %95 üzerinde bu oranların olacağını düşünüyorum. Velilerimiz tedirgin olmasınlar. Ama üzerine düşün sorumlulukları en az öğretmenlerimiz kadar uygulamaları lazım. Velilerimizin bu sorumluluğu evlatları için alacağını umut ediyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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