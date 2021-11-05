Öğretmenler kasım ara tatilini online uzaktan mı yapacak? Ara tatil öğretmenlere tatil mi oldu? 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde öğretmenlerin seminerlerini okulda yapıp yapmayacağına karar verdi. '15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatilde öğretmenler seminerlerini uzaktan, online olarak gerçekleştirecek. Yani öğretmenler okula gitmeyecek.

Öğretmenler kasım ara tatilini online uzaktan mı yapacak? Ara tatil öğretmenlere tatil mi oldu? 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde öğretmenlerin seminerlerini okulda yapıp yapmayacağına karar verdi. "15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatilde öğretmenler seminerlerini uzaktan, online olarak gerçekleştirecek. Yani öğretmenler okula gitmeyecek.

Öğretmenler kasım ara tatilini online uzaktan mı yapacak?

Öğretmenler kasım ara tatilini online uzaktan mı yapacak? sorusuna MEB'den yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

Ara tatil öğretmenlere tatil mi oldu?

Ara tatilde öğretmenlere tatil olmadı. Öğretmenler mesleki çalışmalarına devam edecek nacak okula gitmeyecek.

Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği konuda önemli gelişme yaşandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre öğrencilerin ara tatili belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğretmenler koronavirüs pandemisinde geçen sene mesleki gelişim programlarına online oalrak katılmışlardı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğretmenler mesleki eğitimlerini uzaktan, online olarak yapacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.