6 Eylül Pazartesi günü tüm sınıflarda yüz yüze eğitimlere başlandı. Aşısını olmamış öğretmenler için geçtiğimiz haftalarda PCR testi zorunluluğu başlatılmıştı. Okulların açılması ile aşısını tamamlamış olan öğretmenler PCR testinin ne zaman hangi günlerde yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki öğretmenler hangi gün PCR testi yaptıracak? 6 Eylül Pazartesi PCR testi olacak mı? Öğretmenlerin PCR yaptırma zorunluluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

6 Eylül Pazartesi günü tüm sınıflarda yüz yüze eğitimlere başlandı. Aşısını olmamış öğretmenler için geçtiğimiz haftalarda PCR testi zorunluluğu başlatılmıştı. Okulların açılması ile aşısını tamamlamış olan öğretmenler PCR testinin ne zaman hangi günlerde yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki öğretmenler hangi gün PCR testi yaptıracak? 6 Eylül Pazartesi PCR testi olacak mı? Öğretmenlerin PCR yaptırma zorunluluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

1.5 yıl aradan sonra okullarda tüm kademelerde yüz yüze eğitimler başlıyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Erdoğan yüz yüze eğitimlerle ilgili şunları söylemişti: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." Erdoğan'ın açıkladığı PCR testi zorunluluğu açıklaması 6 Eylül'de başladı. Peki öğretmenler hangi gün PCR testi olacak? 6 Eylül Pazartesi PCR testi olunacak mı?

Öğretmenler hangi gün PCR testi yaptıracak?

Aşılarını tamamlamamış öğretmenler için 6 Eylül'den itibaren haftada en az 2 kere PCR testi yapılması istenecek. Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere PCR zorunluluğuna ilişkin açılmada bulundu: Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya'nın üzerinde.

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.