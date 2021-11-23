Öğretmenler gününde otobüsler ücretsiz mi? 24 Kasım'da İETT ücretsiz mi, bedava mı? (Otobüs-metro-metrobüs)

Öğretmenler gününde otobüsler ücretsiz mi? 24 Kasım'da İETT ücretsiz mi, bedava mı? Ülkemizde her 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nde tüm okullarda çeşitli etkinlikler ve organizasyona düzenleniyor, öğretmenler yaptıkları kutsal meslekten dolayı onure ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için pek çok ayrıcalık da sunuluyor. Öğretmenler gününde okula gitmek için evden çıkan öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki Öğretmenler gününde Otobüs-metro-metrobüs ücretsiz mi?

Öğretmenler gününde otobüsler ücretsiz mi? 24 Kasım'da İETT ücretsiz mi, bedava mı? Ülkemizde her 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nde tüm okullarda çeşitli etkinlikler ve organizasyona düzenleniyor, öğretmenler yaptıkları kutsal meslekten dolayı onure ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için pek çok ayrıcalık da sunuluyor. Öğretmenler gününde okula gitmek için evden çıkan öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki Öğretmenler gününde Otobüs-metro-metrobüs ücretsiz mi?

Tüm dünyada öğretmenler günü kutlanıyor ancak faklı tarihlerde kutlanıyor. Ülkemizde öğretmenler günü her sene 24 Kasım'da kutlanıyor. 24 Kasım'da öğretmenlik mesleğini yapanlar öğrencileri tarafından mutlu ediliyor. Pahalı olmayan ve anlam yükü oldukça fazla olan hediyeler alan öğretmenler öğrencileri tarafından onure ediliyor. Öğretmenler gününde ülkemizde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Gerek yerel yönetimler olsun gerekse okul yönetimleri olsun 24 Kasım'da etkinlik programı hazırlayabiliyorlar. Dünyanın her ülkesinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere çeşitli firmalar değişik fırsatlar da sunuyor. Öğretmenler 24 Kasım'da İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağını da merak ediyor. Peki Öğretmenler gününde otobüsler ücretsiz mi? 24 Kasım'da İETT ücretsiz mi, bedava mı?

Öğretmenler gününde otobüsler ücretsiz mi?

Öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler gününde toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki 24 Kasım Öğretmenler gününde öğretmenlere otobüsler ücretsiz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi internet sitelerinin duyrularına baktığımızda henüz Öğretmenler Günü'nde ulaşımın ücrersiz olacağına dair bir duyuru yer almıyor. Şimdilik 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ulaşımlar mevcut tarife üzerinden gerçekleşecek.

24 Kasım'da İETT ücretsiz mi, bedava mı?

24 Kasım Öğretmeler gününde İETT seferleri normal ücret tarifesi üzerinden gerçekleşecek. İndirim ve ücretsiz olacağına dair İETT'den henüz bir duyuru gelmedi.

Öğretmenler Günü nedir?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.