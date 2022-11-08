Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı? Öğretmenlerin hediye alması yasak mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Öğretmenler Günü'ne öze etkinlikler yapılırken öğrenciler ve veliler de öğretmenleri için çeşitli hediyeler alıyor. Ancak öğretmenlerin hediye alması konusunda MEB'den uyarı yapıldı. Peki 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere hediye yasak mı? Öğretmenlerin hediye alınması yasak mı?

Ülkemizde MEB kadrosunda görevli 1 milyon öğretmen ve 18 milyon öğrenci bulunuyor. 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle öğrenciler çok değer verdikleri öğretmenlerine çiçekler ve hediyeler alıyor. 24 Kasım öğretmenler gününde yerel yönetimlerin de organizasyonunda öğretmenler için etkinlikler düzenlenir. Öğretmenler kutsal görevinde onure edilir. 24 Kasım Öğretmenler günü için ise öğretmenlere hediye uyarısı geldi. Öğretmenlerine hediye almak isteyen öğrenciler ve veliler ise Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı? Öğretmenlerin hediye alması yasak mı? sorularına yanıt arıyor.

Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı?

MEB'den 24 Kasım Öğretmeler günü yaklaşırken her sene öğretmenlere pahalı ve maddi değeri olan hediyeleri almayın uyarısı yapılıyor. 657 saylı Devlet Memurlar Kanunu'nun 29 uncu maddesinde; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır. Öğretmenlere maddi değeri olmayan hediyeleri kabul etmesi öneriliyor.

Öğretmenlerin hediye alması yasak mı?

Öğretmenler günü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Öğretmenler günü nedeniyle öğrenciler ve veliler öğretmenlerine alacakları hediyeleri düşünmeye başlamışken konuya dair çok önemli bir uyarı geldi. Öğretmenlerin öğrencilerden ve ailelerinden maddi değeri yüksek, pahalı hediyeleri almaları yasaktır. Bunun yanında manevi değeri olan, öğrenciler ile öğretmen arasında bağ kuracak hediyelerin alınmasında sakınca yoktur. Öğretmenler gününün bir hediye alma yarışmasına dönüşmemesi için öğretmenlere önemli görevler düşüyor. Öğretmenler velileri ve öğrencileri bu konuda uyarmalıdır.

Öğretmenler gününde öğretmenlere telefon, bilgisayar, altın alınır mı?

Öğretmenler 24 Kasım'da kendi günlerinde öğrencilerden ve velilerden maddi değeri yüksek olmayan hediyeler kabul edebilir. Ancak 657 saylı Devlet Memurlar Kanunu'nun 29 uncu maddesind Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır. Buna göre öğretmenler maddi değeri olmayan sembolik ve hatıra özelliği taşıyan hediyeleri kabul edebilirler.

Öğretmenler Gününde hediye alan öğretmen ceza alır mı?

Öğretmenler Gününde öğretmenlere hediye alınması oldukça doğladır. Öğretmenlerin bunları kabul etmesinde ise hiçbir sakınca yoktur. Ancak maddi değeri yüksek olan hediyelerin kabul edilmemesi tavsiye ediliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedir?

Öğretmenler Günü ülkemizde öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan bir gündür. Öğretmenler günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ise öğretmenler günü farklılık gösterir.