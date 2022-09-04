Öğretmenler Günü Hediyesi Olarak Ne Yapabilirim? Kadın Öğretmene Ne Hediye Alınır?
Öğretmenler gününde ne alabilirim? Kadın öğretmene ne hediye edilir? 24 Kasım Öğretmenler gününde öğretmenlerine ne alabilecekleri konusunda öğrenciler araştırma yapmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar…
2022-09-04 16:28:32
Öğretmenler Günü Hediyesi Fikri
- Masa / Duvar Saati
- Termos
- Cetvel
- Kitap Ayracı
- Çiçek
- Kolye
- Kupa / Bardak
- Küçük Ev Eşyaları
- Nostaljik Lezzetler Kutusu
- iyah Defter Kalem
- Atatürk Silüeti Kolye
- French Pressli Çelik Termos
- Kişiye Özel Hediye Kutusu
- Kişiye Özel 12 Parça Çay Bardağı
- Hediye Kanvas Defter
- Fotoğraf Baskılı Akrilik Çerçeve
- Öğretmenlere Hediye İsim Yazılı Esprili Kalp Saat
- Hediye Müzik Kutusu
- Bardak kılıfları
- Kazak eldivenler
Kadın Öğretmene Ne Alınır?
- Çikolata Hediye Kutusu.
- İstiridye Kolye Seti
- Özel Hediye Kutusu.
- İsme Özel Kanvas Makyaj Çantası
- Konsept Tasarımlı Çikolata Hediye Kutusu
- 3'lü Konsept Tablo Seti
- Fotoğraf Baskılı Ahşap Dekoratif Lamba
- Kişiye Özel Mumlar
- Led Lambalar
- Fular
- İsim Yazılı Defter Kalem
- Kol saati
- Bileklik
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