Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüze eğitime başlanacağını, aşı olmayan öğretmenlerden de haftada 2 kes PCR testi isteneceğini açıkladı. Korona testi yaptıracak olan öğretmenler bunu nereden ve nasıl yaptıracağını araştırmaya başladı. Peki öğretmenler covid testini nerede yaptıracak? Korona testi okulda mı yapılacak? Korona testi yaptırmayan öğretmene ne olacak?

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüze eğitime başlanacağını, aşı olmayan öğretmenlerden de haftada 2 kes PCR testi isteneceğini açıkladı. Korona testi yaptıracak olan öğretmenler bunu nereden ve nasıl yaptıracağını araştırmaya başladı. Peki öğretmenler covid testini nerede yaptıracak? Korona testi okulda mı yapılacak? Korona testi yaptırmayan öğretmene ne olacak?

Kabine Toplantısı'ndan sonra kameralar karşısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda yüz yüze eğiti ile ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan 6 Eylül'de okulların açılacağını açıkladı. Erdoğan aşı olmamaış öğretmenlerle ilgili alınan kararı da şöyle açıkladı: Öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.” dedi.

Öğretmenler covid testini nerede yaptıracak?

Bu açıklamadan sonra koronavirüs aşısı olmamış öğretmenlerin kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Öğretmenler covid testini nerede yaptıracak? Korona testi okulda mı yapılacak? Korona PCR testi ücetli mi olacak? sorularına yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Koca PCR testlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." dedi.

PCR (Covid-19 testi) yapan hastaneler hangileri?

Türkiye'de tüm devlet hastanelerinde ve özel sağlık kuruluşlarında PCR testi uygulaması yapılıyor.

PCR testi nedir?

Polimeraz zincirleme tepkimesi, DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanır. PCR testi koronavirüs hastalarını tespit etmek için kullanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.