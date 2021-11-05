Öğretmenler ara tatilde mesleki çalışma uzaktan online mi yapacak? Seminerler evden mi yapılacak? Seminer iptal mi edildi?

Öğretmenler ara tatilde mesleki çalışma uzaktan online mi yapacak? Seminerler evden mi yapılacak? sorusu ara tatilin başlamasına az bir süre kala binlerce öğretmen tarafından soruluyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu sorulara yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Mahmut Özer kasım ara tatilinde öğretmenlerin okula gitmeyeceğini açıkladı. Peki öğretmenlere ara tatilde tatil mi? Seminer iptal mi edildi? Öğretmenler ara tatil (kasım) seminerini evden mi yapacak?

Öğretmenler ara tatilde mesleki çalışma uzaktan online mi yapacak? Seminerler evden mi yapılacak? sorusu ara tatilin başlamasına az bir süre kala binlerce öğretmen tarafından soruluyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu sorulara yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Mahmut Özer kasım ara tatilinde öğretmenlerin okula gitmeyeceğini açıkladı. Peki öğretmenlere ara tatilde tatil mi? Seminer iptal mi edildi? Öğretmenler ara tatil (kasım) seminerini evden mi yapacak?

MEB 2021-2022 döneminde birinci ara tatilin Kasım ayında yapılacağını duyurdu. Kasım ara tatil 15 Kasım Cuma günü başlıyor ve 19 Kasım'da sona erecek. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak. Ara tatilde öğretmenler de seminerlererin iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Öğretmenler ara tatilde mesleki çalışma uzaktan online mi yapacak?

Öğretmenler 15 Kasım'da başlayan 1 haftalık ara tatilde seminerlerini okulda yapmayacak. Öğretmenlere okula gitme zorunluluğu olmayacak. MEB'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

Seminerler evden mi yapılacak?

Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek. Öğretmenler mesleki çalışamlara uzaktan online olarak evden katılabilecek.

Seminer iptal mi edildi?

Ara tatil seminerleri iptal edilmedi. Öğretmenler mesleki çalışmalara online, uzaktan devam edecek.

Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği konuda önemli gelişme yaşandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre öğrencilerin ara tatili belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğretmenler koronavirüs pandemisinde geçen sene mesleki gelişim programlarına online oalrak katılmışlardı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğretmenler mesleki eğitimlerini uzaktan, online olarak yapacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sonam erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.