Uzun süre aranın ardından okullarda yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül itibari ile yeniden başladı. Okullarda koronavirüs bulş riskini azaltmak için alınan önemlere PCR testi zorunluluğu da eklendi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre aşı olmayan öğretmenler 6 Eylül'den itibaren haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda olacak. 6 Eylül'ün gelmesiyle öğretmenler 6 Eylül Pazartesi günü PCR testi yaptıracak mı? Öğretmenler haftada kaç gün PCR testi yaptıracak? Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur?

Uzun süre aranın ardından okullarda yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül itibari ile yeniden başladı. Okullarda koronavirüs bulş riskini azaltmak için alınan önemlere PCR testi zorunluluğu da eklendi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre aşı olmayan öğretmenler 6 Eylül'den itibaren haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda olacak. 6 Eylül'ün gelmesiyle öğretmenler 6 Eylül Pazartesi günü PCR testi yaptıracak mı? Öğretmenler haftada kaç gün PCR testi yaptıracak? Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimler 1.5 senedir uzaktan devam ediyordu. Uzaktan eğitim süreci sona erdi ve alınan kararlar doğrultuısunda 6 Eylül'de tüm sııflarda kesintisiz yüz yüze eğitimlerin başlamasına karar verildi. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla aşı olmayan öğretmenlere de PCR testi zorunluluğu getirildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 6 Eylül sabahı öüretmenler ne zaman hangi gün PCR testi yaptıracaklarını merak etmeye başladı. Peki öğretmenler 6 Eylül Pazartesi günü PCR testi yaptıracak mı? Öğretmenler haftada kaç gün PCR testi yaptıracak?

Öğretmenler 6 Eylül Pazartesi günü PCR testi yaptıracak mı?

Aşısını olmayan öğretmenlere 6 Eylül'den itibaren haftada 2 kere PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Ayrıca PCR testi zorunluluğu bir çok sektörde ve bir çok kamusal alana girişte zorunlu oldu. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Öğretmenin testi pozitif çıkarsa ne olacak?

Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Öğretmenler hangi gün PCR testi yaptıracak?

Aşılarını tamamlamamış öğretmenler için 6 Eylül'den itibaren haftada en az 2 kere PCR testi yapılması istenecek. Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere PCR zorunluluğuna ilişkin açılmada bulundu: Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya'nın üzerinde.

Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur?

Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? sorusuna yanıt verdi. Özer şunları söyledi: Öğretmenlerimiz içi değil servisten öğrencinin evinden çıkıp okul ortamına gelmesine, oradaki geçirdiği süre boyunca temas ettiği öğretmenlerimiz ve diğer elemanların ya aşı olması veya haftada 2 defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Öğretmenlerimizin aşı ortalaması Türkiye'ye göre daha yukarıda. Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz 1 buçuk yıldır fedakarlık göstererek uzaktan eğitim yaptılar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.