Öğretmen uzmanlık sınavı | Daha önce uzmanlık sınavını kazanan öğretmenler uzman öğretmen olacak mı? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasına az bir süre kala binlerce öğretmen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamasında Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Peki daha önce uzmanlık sınavına giren öğretmenler Öğretmenlik Meslek Kanunu ile doğrudan uzman öğretmen olabilecek mi? Yakın zamanda TBMM'den geçmesi beklenen kanun ile binlerce öğretmen doğrudan uzman öğretmen olacak.

Daha önce uzmanlık sınavını kazanan öğretmenler uzman öğretmen olacak mı? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasına az bir süre kala binlerce öğretmen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamasında Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Peki daha önce uzmanlık sınavına giren öğretmenler Öğretmenlik Meslek Kanunu ile doğrudan uzman öğretmen olabilecek mi? Yakın zamanda TBMM'den geçmesi beklenen kanun ile binlerce öğretmen doğrudan uzman öğretmen olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere bir müjde daha geldi. Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Daha önce uzmanlık sınavını kazanan öğretmenler uzman öğretmen olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor. Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman öğretmen de kanunun ardından başöğretmenlik için de aday adayı olmuş olacak.

Uzman öğretmen sınavına kaç kişi girecek?

Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.

2022 uzman ve baş öğretmen maaşı ne kadar artacak?

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar ve maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.