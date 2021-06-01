2 Temmuz'dan itibaren okullar yaz dönemi boyunca açık olacak. Bakan Selçuk açıklamasında 'Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler' dedi. Öğretmenler de yazın telafi eğitiminde kaç ek ders verileceğini araştırmaya başladı. Peki öğretmen telafi eğitimi ek ders ücreti ne kadar? Telafi eğitimi tam (full) ek ders mi? Telafi eğitiminde öğretmenler ek ders alacak mı?

2 Temmuz'dan itibaren okullar yaz dönemi boyunca açık olacak. Bakan Selçuk açıklamasında "Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" dedi. Öğretmenler de yazın telafi eğitiminde kaç ek ders verileceğini araştırmaya başladı. Peki öğretmen telafi eğitimi ek ders ücreti ne kadar? Telafi eğitimi tam (full) ek ders mi? Telafi eğitiminde öğretmenler ek ders alacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk korona virüs pandemisi nedeniyle eğitimleri aksayan ve bazı konularda eksik kalan öğrencilerin eksiklerinin tamamlanması için yaz boyunca okulların açık olacağını açıkladı. Yaz boyunca öğrenciler okullarda öğretmenleri ile ders yaparak eksikliklerini giderebilecek. Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler." Açıklama sonrası öğretmenler yaz telafi eğitiminde kaç ek ders verileceeğini araştırmaya başladı.

Öğretmen telafi eğitimi ek ders ücreti ne kadar?

Bakan Selçuk 2 Temmuz'dan sonra okullarda görev alacak öğretmenlerle ilgili yaptığı açıkalamda "Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler." açıkalmasında bulundu. Peki öğretmen telafi eğitimi ek ders ücreti ne kadar? Öğretmenler tekafi eğitimde ne kadar ek ders alacak? Bu soruların cevapları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

UNVAN Ek Ders (%15) Ek Ders(%20)

Öğretmen 21,13 TL 20,07 TL

Sözleşmeli Öğretmen 18,14 TL 17,23 TL

Ücretli Öğretmen 21,38 TL 20,31 TL

Telafi eğitimi tam (full) ek ders mi?

Yaz tatilinde okulların açık olaması ile öğretmenlerin yaz tatili yapıp yapamayacağı da merak konusu olmuştu. Peki öğretmenlere yaz tatili ne zaman? 2 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitimler kapsamında öüretmenler isteğe bağlı görev alacak. Gönüllü olarak görev alan öğretmenlere ek bir ücret ödenmesi gündemde.

Öğretmenler yaz tatili yapacak mı?

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yaz tatilinde her hangi bir kesinti olmayacak. Katılım gönülülük esasına göre alacak.

Yaz boyunca okullar açık olcak

Selçuk, şöyle konuştu: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."

Telafi eğitimi 2 Temmuz'dan sonra başlayacak

Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.