Öğretmen seminerleri uzaktan mı, online mi? 2022 Öğretmen Haziran (yaz) semineri ne zaman? Öğretmen haziran seminerleri (Mesleki Çalışma) zorunlu mu, isteğe bağlı mı? MEB bünyesinde çalışan bir milyona yakın öğretmeni ilgilendiren Haziran seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Öğretmenler seminerlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Bakan Özer açıklamasında öğretmenlerin 27-30 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacağını ve seminerlerin uzaktan yapılacağını duyurdu.

Öğretmen seminerleri uzaktan mı, online mi? 2022 Öğretmen Haziran (yaz) semineri ne zaman? Öğretmen haziran seminerleri (Mesleki Çalışma) zorunlu mu, isteğe bağlı mı? MEB bünyesinde çalışan bir milyona yakın öğretmeni ilgilendiren Haziran seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Öğretmenler seminerlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Bakan Özer açıklamasında öğretmenlerin 27-30 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacağını ve seminerlerin uzaktan yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir eğitim öğretim yılını kesintisiz olarak yüz yüze tamamlanacağını kaydederek öğretmenlerin merakla beklediği seminerlerle ilgili detayları paylaştı. 2021-2022 eğitim öğetim döneminin sonlarına doğru gelindikçe öğretmenler yaz seminetlerinin ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama MEB'den geldi.

Öğretmen seminerleri uzaktan mı, online mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenleri sevindiren açıklaması şöyle: "8 saat maskeyle okullarda durdular. Kurallara riayet edilmesi için gerekli özeni gösterdiler. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye'de değil, OECD ülkelerinin çoğundaki öğretmenlerin aşılanma oranından bile daha yüksek aşılanma oranıyla topluma örneklik gösterdiler. Vefa gruplarında öğretmenlerimiz seferber oldular. Onun için ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağıyla uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Onun akabindeki 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."

2022 Öğretmen Haziran (yaz) semineri ne zaman?

Öğretmen 2021-2022 haziran dönemi seminer tarihleri de netleşti. Yapılan açıklamaya göre 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Haziran seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.

Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli mi?

Bakan Özer açıklamasında "Öğretmenler 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar." dedi.

Öğretmen haziran seminerleri (Mesleki Çalışma) zorunlu mu, isteğe bağlı mı?

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının zorunlu olması bekleniyor. Öğretmenlerin uzaktan yapılacak olan seminerlere katılım göstermesi bekşleniyor.

ÖBA'ya giriş yansıl yapılrı?

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek. . .