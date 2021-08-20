Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2021-2022 öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak?

Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyondan fazla öğretmen de yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla okula dönüyor. Okulların 6 Eylül'de açılacağı ve yüz yüze eğitimlerin başlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ancak öğretmenler seminerleri olduğu için okula öğrencilerden daha erken başlayacak. Peki 2021-2022 öğretmen seminerleri okulda mı olacak? 2021-2022 öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyondan fazla öğretmen de yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla okula dönüyor. Okulların 6 Eylül'de açılacağı ve yüz yüze eğitimlerin başlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ancak öğretmenler seminerleri olduğu için okula öğrencilerden daha erken başlayacak. Peki 2021-2022 öğretmen seminerleri okulda mı olacak? 2021-2022 öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2 Temmuz'da yaz tatiline çıkmıştı. Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala öğretmenler seminerlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 2021-2022 eğitim öğretim döenminde seminerler ne zaman başlayacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlıyor.

Seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?

6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başlkanacağı açıklandı. Okullarda öğretmen seminerlerinin de yüz yüze yapılması bekleniyor.

Seminer nedir?

Seminer, bir konuyla ilgili katılımcılara bilgi vermek amacıyla düzenlenen organizasyondur. Genelde bir ya da birkaç konuşmacı olur. Tercihe bağlı olarak seminerin sonunda konuşmacıya katılımcılar tarafından soru sorulabilmektedir.

Öğretmen seminerleri neden yapılır?

Okullarda öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması ve eğitim öğretiminin değerlendirmesinin yapılması hedeflenen dönemdir. Öğretmenler seminer haftasında okullarda uygulanacak kuralları, derslerin nasıl ve ne şilde işleneceği, okulların genel kuralları gibi bir çok konuyu değerlendirir ve bası sorunlara çözüm üretir. Öğretmen seminerleri yeni eğitim öğretim yılına hazırlık olarak da tanımlanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.