Öğretmen seminerleri iptal mi edildi? Ara tatilde öğretmen mesleki eğitimleri evden mi olacak? (uzaktan-online)

Öğretmen seminerleri iptal mi edildi? Ara tatilde öğretmen mesleki eğitimleri evden mi (uzaktan-online) olacak? sorusu yüz binlerce öğretmen tarafından soruluyordu. Ara tatilde salgın nedeniyle mesleki eğitimlerini (seminer) okulda geçirmek istemeyen öğretmenler uzaktan olacak şekilde seminerlerin yapılmasını istiyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada seminerlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağına açıklık getirdi. Peki öğretmenler ara tatil seminerinde okula gidecek mi? Kasım ayı ara tatil seminerleri iptal mi oldu?

Öğretmen seminerleri iptal mi edildi? Ara tatilde öğretmen mesleki eğitimleri evden mi (uzaktan-online) olacak? sorusu yüz binlerce öğretmen tarafından soruluyordu. Ara tatilde salgın nedeniyle mesleki eğitimlerini (seminer) okulda geçirmek istemeyen öğretmenler uzaktan olacak şekilde seminerlerin yapılmasını istiyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada seminerlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağına açıklık getirdi. Peki öğretmenler ara tatil seminerinde okula gidecek mi? Kasım ayı ara tatil seminerleri iptal mi oldu?

Öğretmen seminerleri iptal mi edildi?

Öğretmen seminerleri ile ilgili çok önemli karar alındı. Yüz binlerce öğretmen ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre öğretmen mesleki eğitimleri okullarda yapılmayacak. Yani öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek.

Ara tatilde öğretmen mesleki eğitimleri evden mi olacak? (uzaktan-online)

Bakan Özer öğretmen seminerlerine ilişkin şunları söyledi: "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. 15-19 Kasım arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde çok büyük fedakarlık gösterdiler, onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar."

Ara tatil kaç gün?

MEB 2021-2022 döneminde birinci ara tatilin Kasım ayında yapılacağını duyurdu. Ara tatil 15 Kasım Cuma günü başlıyor ve 19 Kasım'da sona erecek. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak. Öğrencileri 22 Kasım Pazartesi okullarda yerini alacak.

Ara tatil nedir?

Ara tatil öğrencilerin ve öğretmenlerin sınav streslerini üzerlerinden attıkları bir süreçtir. Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.