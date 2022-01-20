Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar? Ek zam ne zaman yatacak? Milyonlarca memur 2022 yılında alacakları zammı merak ediyordu. Önce enflasyon farkı belli oldu ve ardından da yüzde 2,5 oranında ek zam yapılacağı açıklandı. Böylece memurlara 2022 yılında yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. İlk maaşlarını alan memurlar yüzde 2.5'luk ek zammın hesaplanmadığını fark etti. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaştı. Milyonlarca memur da ek zammın ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki memur ek zammı Şubat ayında mı yatacak?

Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar? Ek zam ne zaman yatacak? Milyonlarca memur yeni yılda ne kadar maaş alacağının hesabını aylar öncesinden yapmaya başlamıştı. 2022 yılnda asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılacağının açıklanmasından sonra memurlar da kendi maaşlarına düzenleme yapılmasını taleo etmişti. Çalışma Bakanlığı da bu talebe olumlu karşılık vermiş ve memurlara 2022 yılında ek zamla birlikte yüzde 30.9 oranında zam yapılması kesinleşmişti. Ancak 2022'nin ilk maaşını alan memurlar yüzde 2,5 oranında ek zammın hesaplarına yatmadığını gördü. TBMM'de memur ek zamlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak.

Memur ek zam ne zaman yatacak?

TBMM'nin gündeminde memur maaşlarına yapılacak yüzde 2.5 oranında zam da var. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı ve kanun teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Milyonlarca memur ek zammın ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. 2022 yılı Ocak ek zammın Ocak ayının sonuna kadar hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar?

Memurların ek zam farkları değişkenlik göstermektedir. Memurların kademe ve derecesine göre aldıkları maaşın farklı olması memur ek zamlarının da farklı olmasını sağlayacak. Memurlara 2022 yılında yüzde 2.5 oranında ek zammın 800 TL ile 1000 TL arasında değişmesi bekleniyor.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Memurlar15 günlük maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Maaş farkları ormalde ay sonunda hesaplara yatar. Ancak bu sene ek zam oranları da memur maaşlarına yansımadı. Memur maaşlarına ek zamlar ile birlikte maaş farklarının da yatması bekleniyor. .