Öğretmen maaşında hangi kesintiler var? 2022 Temmuz öğretmen maaş kesintileri neler? Temmuz maaşında 300-500 TL asgari ücret zammı var mı? gibi sorular binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. 2022 Temmuz ayı öğretmen maaşları zamlı olarak 8 Temmuz'da hesaplara geçti. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğretmenler e-bordrolarına ulaşamadı. Maaşlarını gören öğretmenler maaşlarda nelerin olduğunu, hangi kesintilerin yer aldığını araştırmaya başladı.

Öğretmen maaşında hangi kesintiler var? 2022 Temmuz öğretmen maaş kesintileri neler? Temmuz maaşında 300-500 TL asgari ücret zammı var mı? gibi sorular binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. 2022 Temmuz ayı öğretmen maaşları zamlı olarak 8 Temmuz'da hesaplara geçti. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğretmenler e-bordrolarına ulaşamadı. Maaşlarını gören öğretmenler maaşlarda nelerin olduğunu, hangi kesintilerin yer aldığını araştırmaya başladı.

Milyonlarca memur gibi öğretmenlere de Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Öğretemnler zamlı maaşlarını 8 Temmuz'da aldı. Kurban bayramı nedeniyle öğretmen zamlı maaşları bu ay erkene çekildi. Durum böyle olunca e-bordrolara erişimde bazı sıkıntılar meydana geldi. Maaşlarını hesaplarında gören öğretmenler asgari ücret zammının maaşlarına etkisinin olup olmadığını, maaşlarında ne kadar kesinti olduğunu merak edip araştrımaya başladı.

Öğretmen maaşında hangi kesintiler var?

Öğretmen Temmuz 2022 zamlı maaşlarında hangi kesintiler ve ilave ödemelerin olduğu e-bordro ile görülebilir. Öğretmenler e-devlet üzerinden bordrolarını kolaylıkla sorgulayabilirler. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle e-bordrolara erişim biraz güç olabilir ancak ilerleyen saatlerde yeniden denenebilir.

Temmuz maaşında 300-500 TL asgari ücret zammı var mı?

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla birlikte memurların maaşında da artış oldu. Çalışma Bakanı Bakan Bilgin açıklamasında “Cuma günü asgari ücret açıklaması yaptık. Asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin asgari ücret düzeyinde kalan kısmını vergi dışı bıraktığımız için asgari ücret arttıkça vergi dışında kalan gelirlerinin oranı artıyor. Bu da memurlara ortalama 300-500 TL seyyanen zam anlamına geliyor." demişti.

Asgari ücrete zam ile öğretmen maaşı ne kadar artacak?

Asfgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın memur maaşlarına da ekstra zam olarak yansıması bekleniyor. Öğretmen, polis hemşire maaşları Temmuz asgari ücret zammıyla birlikte 300 TL ile 500 TL arasında artacak.