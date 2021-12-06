Öğretmen maaşına düzeltme yapılacak mı? Öğretmen 2022 maaşına ekstra zam yapılacak mı? 3600 ek gösterge milyonlarca memur tarafından beklenirken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş açıklama geldi. Yalçın açıklamasında 'Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak' dedi. MEB bünyesinde görevli 1 milyon öğretmen de 2022 yılında maaşlarına ekstra zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmen 2022 maaşıan ne kadar fazladan zam yapılacak? İşte 2022 öğretmen maaşları ve detaylar...

Öğretmen maaşına düzeltme yapılacak mı? Memur 2022 zammında yüzde kaç düzeltme yapılacak? Öğretmen 2022 maaşına ekstra zam yapılacak mı? 3600 ek gösterge milyonlarca memur tarafından beklenirken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan flaş açıklama geldi. Yalçın açıklamasında 'Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak' dedi. MEB bünyesinde görevli 1 milyon öğretmen de 2022 yılında maaşlarına ekstra zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki öğretmen 2022 maaşıan ne kadar fazladan zam yapılacak? İşte 2022 öğretmen maaşları ve detaylar...

2022 asgari ücret zam oranları beklenirken memurlar kendi maaşlarında da iyileştirme yapılmasını talep ediyordu. Enflasyon oranlarının beklenenin de üstünde çıkması ile memurlar enflasyon farkı alacak ancak enflastyon farkı ile birlikte toplam alınacak zammın beklentileri karşılayamayacağı belirtildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memurlara zam açıklaması geldi. Haberi alan milyonlarca memur (öğretmen,polis, hemşire) maaşilarına ekstra zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Öğretmen maaşına düzeltme yapılacak mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Memur zamlarına ilişkin açıklama yapan Yalçın şunları söyledi: "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak. "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık."

Öğretmen 2022 maaşına ekstra zam yapılacak mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarına göre memurlara alım gücünü yükseltemek için ekstra zam gelebilir.

2022 Öğretmen enflasyon farkı zammı ne kadar?

Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında öğretmenler için yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluşmuş durumda. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak. Öğremten enflasyon farkı henüz netleşmiş değil. 1 aylık daha enflasyon verisi beklenecek ve bu veriler doğrultusunda 2022 öğretmen enflasyon farkı zammı belli olacak. Milyonlarca memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

NOT: Belirtilen rakamlara enflasyon farkları eklenmemiştir. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon oranları ile enslayon fark oranı belli olacak.

Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.