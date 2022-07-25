Öğretmen maaş farkı yattı mı? 25 Temmuz Pazartesi (bugün) öğretmen maaş farkları yatar mı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman hangi gün yatacak? soruları MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen tarafından araştırılıyor. Öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarını yüzde 40 zamlı aldı. İlk zamlı maaşlarını Kurban Bayramı nedeniyle erken alan öğretmenler şimdi de maaş farkı ödemelerini bekliyor. Peki 2022 Temmuz maaş farkı ödemesi ne zaman yatacak? 25 Temmuz Pazartesi maaş farkları hesaplara yattı mı?

Öğretmen maaş farkı yattı mı? 25 Temmuz Pazartesi (bugün) öğretmen maaş farkları yatar mı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman hangi gün yatacak? soruları MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen tarafından araştırılıyor. Öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarını yüzde 40 zamlı aldı. İlk zamlı maaşlarını Kurban Bayramı nedeniyle erken alan öğretmenler şimdi de maaş farkı ödemelerini bekliyor. Peki 2022 Temmuz maaş farkı ödemesi ne zaman yatacak? 25 Temmuz Pazartesi maaş farkları hesaplara yattı mı?

Milyonlarca memurun maaşına Temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 42'ye yakın zam yapıldı. Öğretmen maaşlarında ciddi oranda artış yapılmasını sağlayan bu zamdan sonra öğretmenler ilk maaşlarını 8 Temmuz'da aldı. Maaşlarını alan öğretmenler merakla 14-15 günlük maaş farkı ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

Öğretmen maaş farkları henüz hesaplara yatmadı. Maaş hesaplarını sorgulayan öğretmenler maaş farklarının ne zaman yatacağını merakla bekliyor. İlerleyen günlerde öğretmen 14-15 günlük maaş farklarının hesaplara yatması bekleniyor.

14-15 günlük maaş farkı ne zaman hangi gün yatacak?

Öğretmen 14-15 günlük maaş farklarının önümüzdeki günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor. Bilindiği üzere memurlara maaşları Temmuz ayında erken yattı. 8 Temmuz'da maaşlarını alan memurlara maaş farklarını beklemeye başladı. Normal şartlarda memur maaş farklarının Temmuz ayının sonunda yada Ağustos ayının başında hesaplara yatması muhtemel görünüyor.

25 Temmuz Pazartesi (bugün) öğretmen maaş farkları yatar mı?

Öğretmen maaş farklarının Temmuz ayının sonlarına doğru yatırılacağı tahmin ediliyor. 22 Temmuz haftanın son iş günü olması nedeniyle pek çok öğretmen ve memurun gözü maaş farklarının yatıp yatmayacağında. 22 Temmuz'da öğretmen maaş farklarının yatma ihtimalinin zayıf olduğu tahmin ediliyor.

Öğretmen maaş farkı ne kadar?

Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ancak bu sene maaş farkları konusunda öğretmenler oldukça yüksek bir ücret alacak. Öğretmen Temmuz maaş farklarının 1000 TL ile 1500 TL arasında değişeceği bekleniyor.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar?

2022 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı 6.633 TL civarındaydı. Yüzde 40 oranında bir zam yapılacağı varsayımı üzerinden hesaplama yapılırsa en düşük öğretmen maaşı 8.955 TL olacak.