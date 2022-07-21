Kademe kademe öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı bugün yatar mı? 2022 yılı Temmuz ayında memurlar yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 42 oranında zam yapıldı. Öğretmenler de bu oranda maaşlarına zam aldı. Öğretmen maaşlarına gelen zammınla birlikte ortaya 14-15 günlük maaş farkı da çıktı. MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmene Temmuz zammı ile birlikte maaş farkı ödemesi yapılacak. Peki 2022 Temmuz öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı hangi gün yatacak?

Kademe kademe öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı bugün yatar mı? soruları şu sıralar pek çok öğretmenin aklında. Öğretmenler zamlı maaşlarını aldı. Böylece en düşük öğretmen maaşı Temmuz zammı ile birlikte 10 bin TL'ye dayandı. Ek dersler ve sınav görevli ücrelerine de Temmuz ayında zam geldi ve böylece öğretmen yan gelirlerinde de önemli bir artış oldu. En düşük öğretmen maaşı ek gelirle birlikte 12 bin TL seviyesine kadar çıktı.

Öğretmen maaş farkı bugün yatar mı?

Yüzde 42 zamla birlikte ortaya çıkan 14-15 günlük maaş farklarının bugün hesaplara yatması beklenmiyor.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen maaş farklarının ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Maaş farklarının Temmuz ayının sonlarına doğru yada Ağustos ayının ilk haftası hesaplara geçmesi bekleniyor.

Kademe kademe öğretmen maaş farkı ne kadar?

Öğretmenler maaşlarına yapılan zammın ardından maaş farklarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. 2022 Temmuz ayında öğretmenlere yüzde 42 oranında zam yapıldı. Öğretmen maaş farklarının da kademe ve dereceye göre faklılık gösterdiğini belirtmekte fayda var. Maaş farkları öğretmenler için 1000 TL ile 1500 TL arasında değişkenlik gösterebilir.

1/4 25 14 Maaş farkı: 1584TL

1/4 25 14 Günlük Maaş farkı: 1572TL

1/3 24 14 Günlük Maaş farkı: 1567TL

1/2 23- 14 Günlük Maaş farkı: 1560TL

1/1 22- 14 Günlük Maaş farkı: 1555TL

2/3 21- 14 Günlük Maaş farkı: 1552 TL

2/2 20- 14 Günlük Maaş farkı: 1550TL

2/1 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1540TL

3/3 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1505TL

3/2 18- 14 Günlük Maaş farkı: 1503TL

3/1 17- 14 Günlük Maaş farkı: 1500TL

4/3- 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1508TL

4/2 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1496TL

4/1 15 - 14 Günlük Maaş farkı: 1492TL

5/3 14 - 14 Günlük Maaş farkı: 1413TL

5/2 13 - 14 Günlük Maaş farkı: 1411TL

5/1 12 - 14 Günlük Maaş farkı: 1403TL

6/3 11 - 14 Günlük Maaş farkı: 1395 TL

6/2 10 - 14 Günlük Maaş farkı: 1386TL

6/1 9 - 14 Günlük Maaş farkı: 1380TL

7/3 8 - 14 Günlük Maaş farkı: 1263TL

7/2 7 - 14 Günlük Maaş farkı: 1260TL

7/1 6- 14 Günlük Maaş farkı: 1254TL

8/3 5 - 14 Günlük Maaş farkı: 1250TL

8/2 4 - 14 Günlük Maaş farkı: 1245TL

8/1 3 - 14 Günlük Maaş farkı: 1240TL

Maaş farkı nedir?

Maaş farkı kısaca memurlara yapılan zammın yansımadığı kısım için verilen ücrettir. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Memurlar çalıştıkları ayın değil çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor. Memur maaşlarına zam yapılınca 15 günlük zamsız bir maaş dönemi atlanmış oluyor ve bu dönemin zammı maaş farkı ile kapatılıyor.