Öğretmenlere her yeni eğitim öğretim yılının başında verilen kırtasiye yardımı ödeneğinin okulların açılmasına sayılı günler kala ne zaman yatacağı merak ediliyor. Öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak amacıyla devlet tarafından verilen kırtasiye yardımı ödeneğinin 2021-2022 yılında ne kadar ödeneceği de merak konusu. Peki 2021-2022 eğitim yılında öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar?

Öğretmenlere her yeni eğitim öğretim yılının başında verilen kırtasiye yardımı ödeneğinin okulların açılmasına sayılı günler kala ne zaman yatacağı merak ediliyor. Öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak amacıyla devlet tarafından verilen kırtasiye yardımı ödeneğinin 2021-2022 yılında ne kadar ödeneceği de merak konusu. Peki 2021-2022 eğitim yılında öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar?

Öğretmenlerin kırtasiye giderleri göz önünde bulunarak her yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında öğretmenlere kırtasiye yardımı ödeneği verilir. MEB bünyesinde görevli olan öğretmenlere verilen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) her sene belli oranda artmaktadır. Eğtime hazırlık ödeneği olarak da tanımalanan kırtasiye yardımlarından kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor. Peki öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar?

Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?

Öğretmenlerin maddi olarak yıpranmasını önlemek için her yıl başında eğitim öğretim yılına hazırlık için kırtasiye masrafları hesaplanarak öğretmenlere ödenek verilir. Kırtasiye yardımı ödeneği ile öğretmenler kırtasiye giderlerini karşılarken zorlanmaz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? sorusunu sormaya başladı. Öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başladı.

Öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar?

2020-2021 eğitim öğretim yılında öğretmen eğitime hazırlık denekleri (kırtasiye yardımı) 1.210 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitime hazırlık ödeneğinin artması bekleniyor. Tahminlere göre 2021-2022 yılında eğitime destek ödeneğinin (kırtasiye yardımı) 1.250 TL olması bekleniyor.

Kırtasiye yardımı ödeneği (Eğitime hazırlık ödeneği) nedir?

Eğitime hazırlık ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre her yıl başında tüm öğretmenlere verilir. Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) ile öüretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında yapacakları kırtasiye masraflarının devlet tarafından karşılanması amaçlanır. Bu doğrultuda öğretmenlerin hesaplarına her yıl eğitim ödeneği yatar. Eğitime hazırlık ödeneği sadece kadrolu ve sözleşmeli MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin hesaplarına yatar. Eğitime hazırlık ödeneğinden (kırtasiye yardımı) Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler eğitime hazırlık ödeneği ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

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