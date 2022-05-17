Öğretmen Haziran semineri ne zaman? 2022 Öğretmen seminerleri (Mesleki Çalışma) kaç gün? Haziran semineri uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonlarına gelindi. Okulların kapanmasına kısa süre kala öğretmenler Haziran ayı seminer takvimini merak edip araştırmaya başladı. MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen 2022 yılı Haziran ayında seminere katılacak. Peki Haziran ayında yapılacak olan öğretmen seminerlerine katılmak zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı?

Öğretmen Haziran semineri ne zaman? 2022 Öğretmen seminerleri (Mesleki Çalışma) kaç gün? Haziran semineri uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonlarına gelindi. Okulların kapanmasına kısa süre kala öğretmenler Haziran ayı seminer takvimini merak edip araştırmaya başladı. MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen 2022 yılı Haziran ayında seminere katılacak. Peki Haziran ayında yapılacak olan öğretmen seminerlerine katılmak zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı?

Öğretmenler her eğitim öğretim yılının sonunda seminer yaparlar. MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşıldıkça Haziran ayı seminerlerinin ne zaman hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı.

Öğretmen Haziran semineri ne zaman?

Öğretmen Haziran ayı semimer tarihi şu an için netlik kazanmadı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran'da sona ereceği düşünülürse öğretmen seminerlerinin de Haziran'ın 20'sinde Pazartesi günü başlaması muhtemel görünüyor.

2022 Öğretmen seminerleri (Mesleki Çalışma) kaç gün?

2022 Haziran ayı öğretmen seminerlerinin bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Öğretmenler seminerlerin ardından yaz tatiline resmen başlamış olacak.

Haziran semineri uzaktan mı yoksa yüz yüze mi?

Haziran ayı öğretmen mesleki çalışma programlarının yüz yüze mi yoksa uzatktan (online) mı yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son zamanlarda seminerler ÖBA platformu www.oba.gov.tr üzerinden yapılıyordu.

Öğretmen haziran seminerleri zorunlu mu?

Öğretmen seminerlerine katılım zorunlu oluyor. Ancak 2022 Haziran seminerlerine katılımın zorunlu mu isteğe bağlı mı olup olmadığına dair henüz açıklama gelmedi.

ÖBA'ya giriş yansıl yapılrı?

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek. .