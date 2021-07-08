Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? 2021-2022 ek ders ücretleri ayın kaçında yatar?

Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ek ders ücretleri ayın kaçında yatar? Öğretmenler maaşlarına ek olarak girdikleri her ek ders başına ücret alırlar. Ek ders ücretleri öğretmenlerin bir nebze de olsa rahat nefes almasına vesile olur. Öğretmenle ek ders ücretlerinin ne zaman hesaplara yaracağını sık sık araştırıyor. Peki öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman ödenir? Öğretmen ek ders ücreti ne zaman hesaplara yatar? İşte 2021-2021 (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz) ek ders ücretlerinin yatacağı tarih....

Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ek ders ücretleri ayın kaçında yatar? Öğretmenler maaşlarına ek olarak girdikleri her ek ders başına ücret alırlar. Ek ders ücretleri öğretmenlerin bir nebze de olsa rahat nefes almasına vesile olur. Öğretmenle ek ders ücretlerinin ne zaman hesaplara yaracağını sık sık araştırıyor. Peki öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman ödenir? Öğretmen ek ders ücreti ne zaman hesaplara yatar? İşte 2021-2021 (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz) ek ders ücretlerinin yatacağı tarih...

Ek dersler hayat pahalılığının arttıüı şu günlerde öğretmenlerin rahat nefes almasını sağlıyor. Öğretmenlere girdikleri her fazladan ders başında devlet tarafından ek ders ücreti ödeniyor. Ek ders ücretleri ise ay sonunda toplu olarak maaşlarına ek olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı zamanlarda öğretmenleri bekledikleri ek ders ücretleri zamanında yatmıyor. Bu durumda öğğretmenler de ek des ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki 2021 yılında ek ders ücretleri ne zaman yatar?

2021 Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

Ek ders ücretleri değişkenlik göstermektedir. Ek ders ücretleri normalde her ayın 1'i ve 7'si arasında hesaplara yatar. Ancak bazı durumlarda bu zaman diliminde ek ders ücretlerinin yatmadığı da görülüyor. Böyle olunca öğretmenler de ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başlar. Ek ders ücretleri her ayın 1'i ile 7'si arasında hesaplara yatar. Ancak bazen ayın ortasına kadar geciktiği de olur. Bunun nedeni de ek ders işlemlerinin elle giriliyor olmasıdır. Bazı evrakların zamanında yetişmemesi de işlemlerin gecikmesine ve ek ders ücretlerinin geç yatırılmasına neden olabilir.

Ek ders ücretleri ne kadar?

Öğretmen ek ders ücretlerinin ne kadar olduğu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte öğretmen ek ders ücretleri;

UNVAN Ek Ders (%15) Ek Ders(%20)

Öğretmen 21,13 TL 20,07 TL

Sözleşmeli Öğretmen 18,14 TL 17,23 TL

Ücretli Öğretmen 21,38 TL 20,31 TL

Ek ders ücreti nedir?

Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaş karşılığında girmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısından fazla girdiği dersler için ders saati başına ödenen ücrettir. Ek ders ücretlerine de memur maaşları ile birlikte zam yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.