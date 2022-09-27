Öğretmen ek atama 2022 | Ekim-Kasım-Aralık öğretmen ek atama yapılacak mı? 2023 Öğretmen ek atamalar ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini aylar öncesinden vermişti. Beklenen 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Öğretmen olmanın hayalini kuran ancak atanamayan adaylar 2022-2023 öğretmen ek atama yapılacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Öğretmen ek atama 2022 | Ekim-Kasım-Aralık öğretmen ek atama yapılacak mı? 2023 Öğretmen ek atamalar ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini aylar öncesinden vermişti. Beklenen 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Öğretmen olmanın hayalini kuran ancak atanamayan adaylar 2022-2023 öğretmen ek atama yapılacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Atmalara dair başvurular tamamlandı ve atama kura sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Atama sonuçlarına göre öğretmen olamayan adaylar ek atama yapılmasını talep ediyor. Öğretmenlik bölümlerinden mezun olan ve atanmanın hayalini kuran on binlerce kişi ek atamaların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Öğretmen ek atama 2022

Öğretmen ek atamaların yapılması pek çok öğretmen adayı tarafından talep ediliyor. Sosyal medyada da zaman zaman organize olan öğretmen adayları 2022 ek öğretmen atamalarına dair kontenjan ayrılmasını talep ediyor. Ancak öğretmen ek atama konusunda henüz resmi bir çalışma bulunmuyor.

Ekim-Kasım-Aralık öğretmen ek atama yapılacak mı?

Bakan Özer 20 bin öğretmen atamalarına dair önemli açıklamada bulundu. Özer "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. İhtiyaca binaen yeni öğretmen atamaları olacak. Bakanlık olarak okulöncesi okullaşmayı arttırmak bizim için çok önemli. Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak” dedi.

2023 Öğretmen ek atamalar ne zaman?

2023 yılında öğretmen ek atamalarının yapılıp yapılmayacağı konusu pek çok öğretmen adayı tarafından merak ediliyor. Öğretmen ek atamalarına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bu sene sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılan sınav süreci 13 Ağustos'ta tamamlanmıştı. 16 Ağustos'ta ilan edilen sonuçlar üzerine tercih yapan öğretmenlerin, 1 Eylül'de görev yapacakları okullar açıklanmıştı. 99 farklı alanda, toplamda 19 bin 969 öğretmenin ataması yapıldı. Öğretmenler, 12 Eylül günü ders başı yapacak.