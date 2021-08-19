Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? 2021-2022 öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar yatar? Öğretmenlere her yılın başında eğitime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu sene de eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) alacak olan öğretmenler gelen zamlardan sonra ödeneğin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki öğretmen ödenekleri ne zaman yatacak?

Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? 2021-2022 öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar yatar? Öğretmenlere her yılın başında eğitime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu sene de eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) alacak olan öğretmenler gelen zamlardan sonra ödeneğin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki öğretmen ödenekleri ne zaman yatacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği her yıl başında tüm öğretmenlere verilir. Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) ile öüretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında yapacakları kırtasiye masraflarının devlet tarafından karşılanması amaçlanır. Bu doğrultuda öğretmenlerin hesaplarına her yıl eğitim ödeneği yatar. Eğitime hazırlık ödeneği sadece kadrolu ve sözleşmeli MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin hesaplarına yatar. Eğitime hazırlık ödeneğinden (kırtasiye yardımı) Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler eğitime hazırlık ödeneği ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 2021-2022 öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar yatar? Peki öğretmen ödenekleri ne zaman yatacak?

Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği ne kadar?

2020-2021 eğitim öğretim yılında öğretmen eğitime hazırlık denekleri (kırtasiye yardımı) 1.210 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitime hazırlık ödeneğinin artması bekleniyor. Tahminlere göre 2021-2022 yılında eğitime destek ödeneğinin (kırtasiye yardımı) 1.250 TL olması bekleniyor.

Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) ne zaman yatar?

Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına başlarken eğitim hazırlık ödeneğinin hesaplarına ne zaman yatacağını araştırıyor. Öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başladı.

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