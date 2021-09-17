Öğretmen E-sınav, MTSK, SRC sınavında PCR testi zorunlu mu? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'den sonra he alanda hayatımıza girdi. Toplu ulaşımlardan, sinema ve tiyatroya kadar bir çok alana girişte aşılarını tamamlamamış olanlardan negatif PCR testi ibrazı isteniyor. Öğretmenler de haftada 2 kez PCR testi yaptırıyor. Sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler ÖSYM-MEB sınavlarında PCR testi zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Bazı sınav görevlerinde aşısını tamamlamamış öğretmenlerden negatif PCR testi isteniyor. Ehliyet, E-sınav, MTSK, SRC sınavlarında görevli öğretmenlerden negatif PCR testi istenecek.

Öğretmen E-sınav, MTSK, SRC sınavında PCR testi zorunlu mu? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu? PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'den sonra he alanda hayatımıza girdi. Toplu ulaşımlardan, sinema ve tiyatroya kadar bir çok alana girişte aşılarını tamamlamamış olanlardan negatif PCR testi ibrazı isteniyor. Öğretmenler de haftada 2 kez PCR testi yaptırıyor. Sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler ÖSYM-MEB sınavlarında PCR testi zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Bazı sınav görevlerinde aşısını tamamlamamış öğretmenlerden negatif PCR testi isteniyor. Ehliyet, E-sınav, MTSK, SRC sınavlarında görevli öğretmenlerden negatif PCR testi istenecek.

PCR testi uygulaması hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Bir çok alanda negatif PCR testi ibraz etmek gerekiyor. PCR testini ibraz etmeyenler çeşitli kısıtlamalara mağruz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayında yapılan Kabine Toplantısında şunları söylemişti: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." Bu açıklamadan sonra 6 Eylül'de PCR testi uygulaması başladı.

Öğretmen E-sınav, MTSK, SRC sınavında PCR testi zorunlu mu?

Sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler E-sınav, MTSK, SRC sınavında PCR testi zorunlu mu? sorusuna yanıt arıyor. Alınan yeni karar sonrası MTSK ve SRC sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlerden PCR testi istenecek. Sınav görevine başvuracak adayların eğer aşıları tam ise PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. E-sınav (ehliyet sınavı) görevli başvurularında sınav görevlilerinin aşılarının tam olması yada en az 2 gün önce yapılmış negatif PCR testi olması gerekiyor.

Özel eğitim okullarında da PCR testi zorunlu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından, Covid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıda, "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı hatırlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.