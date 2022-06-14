Öğretmen başarı belgesi maaşa etkisi var mı? Öğretmen başarı belgesi maaşı yükseltir mi? 2021-2022 2. dönem öğretmen başarı belgesi verildi mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen başarı belgelerine dair yapılan açıklamada ikinci dönem başarı belgelerinin öğretmenlere verildiğini duyurdu. Başarı belgesi alan öğretmenle bunun maaşa etkisi olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Kovid-19 döneminde öğretmenlerin göstermiş olduğu azim nedeniyle öğretmenlere verilen başarı belgesinin maaş ve ücretlerde değişiklik yapması beklenmiyor.

Öğretmen başarı belgesi maaşa etkisi var mı? Öğretmen başarı belgesi maaşı yükseltir mi? 2021-2022 2. dönem öğretmen başarı belgesi verildi mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen başarı belgelerine dair yapılan açıklamada ikinci dönem başarı belgelerinin öğretmenlere verildiğini duyurdu. Başarı belgesi alan öğretmenle bunun maaşa etkisi olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Kovid-19 döneminde öğretmenlerin göstermiş olduğu azim nedeniyle öğretmenlere verilen başarı belgesinin maaş ve ücretlerde değişiklik yapması beklenmiyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zorlu salgın döneminde yüz yüze eğitime devam eden tüm öğretmen ve idarecilere bugün itibarıyla 2. Başarı Belgelerini gönderdiklerini açıkladı. Korona virüsü salgını döneminde öğretmenlerin fedakârca görev yaptığının altını çizen Bakan Mahmut Özer, "2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı için son haftaya girdik. Bu eğitim öğretim yılını kararlı bir şekilde yüz yüze eğitimle tamamlayabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz, gerçekten her gün maske ile ders anlattılar, süreçleri takip ettiler ve aşılama oranlarıyla da sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil OECD ortalamasının da çok üzerinde bir ortalamayla güzel bir örnek teşkil ettiler. 1. dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakârlıklarından dolayı Başarı Belgesi verdik, bugün itibarıyla de tüm öğretmen ve idari personelimize 2. Başarı Belgesi'ni göndermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimizi, bu sürece katkı veren tüm idari personelimizi kutluyorum" dedi.

Öğretmen başarı belgesi maaşa etkisi var mı?

Öğretmen başarı belgelerini öğretmen maaş ve ücretlerinde bir artış sağlaması beklenmiyor. Üç defa Başarı Belgesi alanlara ise Üstün Başarı Belgesi veriliyor. Ayrıca bu belgelere sahip olan öğretmen ve yöneticilere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine göre ek puan verilmektedir. Mesleki ve teknik okullarda alan şefi ve atölye şeflerinin belirlenmesinde yine ek puan verilmektedir. .