Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihleri belli oldu mu? Öğretmen atamaları son dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te yayınlanan Haftasonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Yaz okulları ne zaman başlayacak, dersler nasıl işlenecek? Öğretmenlik Mesleği Yasası beklentileri karşıladı mı? Geleceğe yönelik eğitim politikaları ve projeleri nelerdir? Yüz yüze eğitimde salgınla ilgili hangi projeler hayata geçirildi? Öğretmen atamalarıyla ilgili müjdeyi veren Bakan Özer, önemli mesajlar verdi.

Bakan Özer, "Okula kayıt için bağış yok" diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Kayıtların 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Bakan Özer, eğitim sürecinin 12 Eylül'de başlayacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; Yaygın eğitim için çok çalışıyoruz.

Biliyorsunuz 2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitime devam ederek ara vermeden tamamladık. Bunu atlamamalıyız, bu çok önemli bir şey. 1,5 yılın ardından öğretmenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte sağlık kurallarına uyarak ve okulumuzu bir gün eğitime ara vermeden sınıf bazında kapatarak 2021-2022 eğitim öğretim yılını Haziran ayı itibari ile başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bu süreçte ilk kez tüm dünyada ve Türkiye'de herkes okulların sadece öğrenme merkezleri olmadığını öğrendi. Yani okullar öğrencilerin psikososyal gelişiminin, akran eğitiminin, kültür sanat gelişiminin yeri olduğunu görmüşlerdir. Bu çok değerli bir şey. Elbette bu sürecin kahramanları öğretmenlerimizdir. Çok teşekkürler.

"YAZIN DA ÖĞRENCİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Muazzam bir eğitim sistemimiz var. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. Bu günlere kolay kolay gelemezdik. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir görev üstlenmiş ve başarıyla tamamlamıştır. Yaz aylarında öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. 4 yaz kursu açıyoruz. Birincisi bilim ve sanat merkezinde. Bilim ve sanat merkezimizde özel öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye yönelik ek programlar ve destekler aldık. Hem akademik hem görsel sanatlar hem de işitsel sanatlarda kendilerini geliştirebilecekleri yerler. Gençlerimizin eğitim gördükleri okul dışında eğitim gördükleri yerler, ülkemizin geleceğinin inşasını sağlayacaktır.

Bu yıl ilk kez bilim ve sanat merkezlerimizi tüm öğrencilerimize açtık. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize duyurulur. Bilim ve sanat merkezlerimizin olduğu her yerde bilim ve sanat yaz okullarına ücretsiz olarak katılabilecekler. Burada esneklik de sağladık. Yaşadıkları yerlere değil istedikleri yerlere gittiklerinde başvuru süreçleri de devam ediyor. Bu hocalarımız için de geçerli. Öğretmenlerimiz de çalıştıkları okullarda zorunlu değildir. Tatile gittiklerinde istedikleri yere başvurarak bu süreçlerde aktif rol alabilirler. Esnek bir modeldir.

Şu anda başvurular devam ediyor zaten. Öğrencilerimiz de başvuruyor. Süreç devam ediyor. Ama matematik ve ingilizce başvuruları bitti. Matematikte yeni bir yaklaşım geliştirdik. Öğrencilerimizin matematik girişimlerini güçlendirmek. Özellikle matematiğin güncel yaşamdaki ne kadar önemli olduğunu sadece mühendisliğe gidecek, tıpba gidecek öğrenciler için değil tüm fertlerimiz tüm insanlarımız için matematiğin vazgeçilmez bir enstrüman sağladığını gösterebilmek ve eğitim sistemimizi buna göre dizayn edebilmek için yeni bir yaklaşım. Matematik seferberliği.

Bizim yetiştirdiğimiz gençlerin 21. yüzyılda rekabet edebilmesi için matematiğinin çok güçlü olması gerekiyor. Onun için matematik seferberliğini başlattık. Ve 4. sınıftan 12. sınıflara kadar öğrencilerimiz için yaz kursları açtık.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YENİ MODEL Bir de İngilizce... Biliyorsunuz ülkemizin yabancı dil sorunu var. Şimdi onu kırmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız sona erdi. Metadolojiyi değiştireceğiz, öğretim yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah bunu ilk yaz okullarında deneyeceğiz. İnşallah yaz okullarında aldığımız geri bildirimlerle birlikte bu başarıların bulgularını 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim sistemine dahil edeceğiz. Bunu ilk kez yapacağız. İngilizcenin çok iyi öğretildiği okullarımız var. Şimdi İngilizce ile başlıyoruz ve sonra Arapçayı ekleyeceğiz. Fransızca ve Almanca ile ilgili yaklaşımlar geliştireceğiz. Ama her şeyden önce, büyük öğrenci kitlesinin İngilizce sorununu halletmemiz gerekiyor. İngilizcenin öğretildiği çok iyi okullarımız var. Yani tüm eğitim sistemini ilgilendiren kronik bir matematik problemimiz yok. Ama biz tüm okullarımızın güçlü bir matematik eğitimi almasını istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz şey bu. Herkesin iyiye erişimini artırmak. Sadece belirli dar alanlarda, belirli okullarda değil, tüm okullarımızda kaliteli eğitime erişimi artırmak. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu yaz okullarından Türkiye'nin her noktasında ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Belki önümüzdeki günlerde yaz okulları için seçenekleri artırabiliriz. Çünkü özellikle sporla ilgili halk eğitim merkezlerinde açılımlar yapmaya başladık. İstediğimiz şey yaz aylarında öğrencilerimizi yalnız bırakmamak. Onların seçeneği olmak, ancak zorunlu olmamak. Sosyal bir devlet olarak, vatandaşlarımıza bu seçeneği getirmek. KÖY OKULLARI AÇIK KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ? Köy yaşam merkezleriyle ilgili projemizi başlattık. Samsun'da başlattık. Köy okullarımızı artık eğitim sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Burada şöyle bir açılım yaptık. Köy ilkokulu açılabilmesiyle ilgili yönetmeliği değiştirdik ve sayısına bakmaksınız tüm Türkiye'de okullarımız açılabilecek. İkinci önceliğimiz anaokulu. Biliyorsunuz onunla ilgili de bir değişiklik yaptık. Köy okulunda 10 olan öğrenci sayısı değiştirecekler. Bu küçük adımımızla 1800 tane köy okulunda anasınıfı açtık. Yaklaşık 12 bin gencimiz, çocuğumuz köy okullarında anaokuluyla buluştu. Anaokulu yoksa halk eğitim merkezi açıyoruz. Halk eğitim merkezi çok kritik bir yer. Halk eğitim merkezi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkinlere eğitim verdiği, kurslar düzenlediği bir merkez. OKULA KAYIT İÇİN BAĞIŞ VERİLİR Mİ? MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz. ÖĞRETMEN ATAMALARI Randevular her yıl yapılır. Devletimizin öğretmen atamama gibi bir durumu yok. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamaların yapılması için süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Randevuların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Ataacağımız öğretmenler de onları okul öncesi öğretmenliği alanına branş olarak verecek. Okul öncesi eğitimde ciddi bir eksiklik vardı. Son 6 ayda 400 bin çocuğu anaokuluyla buluşturduk. İstanbul'da 1000 yeni anaokulu inşa edeceğiz ve 2022'nin sonuna kadar bitireceğiz.

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