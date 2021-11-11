DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belirlendi
2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu (hemşire, ebe, tekniker) başladı mı? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başladı mı?
Yargıtay'dan eski savcı Osman Şanal'a verilen hapis cezasına onama
Eymür'le ilgili soruya sinirlenen Perinçek yayını terk etti
Türkiye’de kişi başına en çok ve en az otomobil bulunan iller açıklandı: İstanbul ve İzmir ilk 5’e giremedi
Hatice İrkin kimdir? Hatice İrkin kaç yaşında? Hatice İrkin hangi dizide oynadı?
Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Özdemir Bayraktar burs başvurusu | Özdemir Bayraktar bursuna nasıl ve nereden başvuru yapılır?
Dolarda yükseliş sürüyor mu? Analistler ne diyor?
Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 'oy kullanma' çağrısı
Merkez Bankası açıkladı: 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi
Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün?
Haluk Bayraktar'dan müjdeli haber: Deneme uçuşlarına başlayacağız
Evlenene 2 yıllık ikramiye: Kimler yararlanabilir?
Hemşire atama taban puanı | 2021 Hemşire atama KPSS puanı kaç? Hemşire atama en düşük ve en yüksek puan kaç?

TIMETURK / GENEL / Öğretim üyesi alım ilanı

Öğretim üyesi alım ilanı

Siirt Üniversitesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 20 öğretim üyesi alacak.

3 Saat Önce
2021-11-11 10:08:03
Öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 9-23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: yenisafak.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş