Öğretim üyesi alım ilanı

Siirt Üniversitesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 20 öğretim üyesi alacak.