Öğrencilere yaz tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

Öğrencilere yaz tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarındaki yerini aldı. Bir yılı kesintisiz olarak yüz yüz eğitimle tamamlayan öğrenciler 17 Haziran'da yaz tatiline çıkacak. Tatil için plan yapan aileler de öğrencilere yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.