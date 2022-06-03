Öğrencilere yaz tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?
Öğrencilere yaz tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarındaki yerini aldı. Bir yılı kesintisiz olarak yüz yüz eğitimle tamamlayan öğrenciler 17 Haziran'da yaz tatiline çıkacak. Tatil için plan yapan aileler de öğrencilere yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.
2022-06-03 11:17:21
2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'da start aldı ve eğitimler kesintisiz olarak yüz yüze yapıldı. Uzun süre okullarından ayrı kalan öğrenciler bir sene kesintisiz okullarda eğitimlerini sürdürdü. Kovid 19 salgının etkileri azalırken öğrenciler ve veliler yaz tatili için plan yapmaya çoktan başladı. Öğrencilere yaz tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak? soruları internette araştırılıyor.
Öğrencilere yaz tatili kaç gün?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran günü dağıtılacak karnelerle sona erecek. Öğrenciler yaklaşık 3 ay sürecek olan tatili 17 Haziran'da başlayacak.
Okullar ne zaman açılacak?
17 Haziran 2022'de yaz tatiline çıkan öğrenciler 12 Eylül 2022 Pazartesi günü ilk ders zili ile sınıflarında ders başı yapacak.
Yaz tatili ne zaman bitecek?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran günü dağıtılacak karnelerle sona erecek. Öğrencilerin yaz tatili 3 ay sürecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
2021-2022 eğitim öğretim takvimi
Birinci dönem başlama: 6 Eylül 2021 Pazartesi
Birinci dönem bitiş: 21 Ocak 2022 Cuma
Birinci dönem ara tatil başlangıcı: 15 Kasım 2021 Pazartesi
Birinci dönem ara tatil bitişi: 19 Kasım 2021 Cuma
Yarı yıl tatili: 24 Ocak-4 Şubat
İkinci dönem ara tatili başlangıcı: 11 Nisan
İkinci dönem ara tatili bitişi:15 Nisan
2021-2022 yıl sonu: 17 Haziran.
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