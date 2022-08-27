Öğrenci ücretsiz yurtta kalma uzatıldı mı? KYK ücretsiz yurtlarda süre uzadı mı? Seyahatsever 5 Eylül'e kadar KYK yurtlarında kalınacak mı? Üniversite öğrencilerinin yurdun her köşesini gezerken konaklama problemi yaşamamaları için hayata geçirilen Seyahatsever uygulaması 1 Eylül'e kadar devam edeceği açıklanmıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu bu sürenin 5 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı. Öğrenciler 5 Eylül'e kadar KYK yurtlarında ücretsiz olarak kalabilecek.

Öğrenci ücretsiz yurtta kalma uzatıldı mı? KYK ücretsiz yurtlarda süre uzadı mı? Seyahatsever 5 Eylül'e kadar KYK yurtlarında kalınacak mı? Üniversite öğrencilerinin yurdun her köşesini gezerken konaklama problemi yaşamamaları için hayata geçirilen Seyahatsever uygulaması 1 Eylül'e kadar devam edeceği açıklanmıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu bu sürenin 5 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı. Öğrenciler 5 Eylül'e kadar KYK yurtlarında ücretsiz olarak kalabilecek.

Üniversite öğrencilerini sevindren gelişme geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Gençlerin dilediği gibi seyahat etmelerini destekleyen bu karar ile öğrenciler bulundukları kentlerdeki KYK yurtlarında ücretisz kalabilecek. Böylece gebnçler konaklama masrafından da kurtulmuş olacak. Öğrenci KYK ücretsiz konaklama süresinde ise son dakika değişikliği yaşandı.

Öğrenci ücretsiz yurtta kalma uzatıldı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençleri heyecanlandıran önemli bir açıklamada bulundu. Kasapoğlu gençleri 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

KYK ücretsiz yurtlarda süre uzadı mı?

18-30 yaşları arasındaki gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan uygulamada süre 5 Eylül'e kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında, 81 ildeki yurtlarımız 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize ücretsiz olarak konaklamaya açık olacaktır" demişti. Daha sonra yaş sınırı 30'a yükseltildi.

KYK yurtlarında kaç gün ücretsiz kalınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre 81 ilde geçerli olmak üzere istenen ildeki KYK yurdunda 3 gün kalınabilecek.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.