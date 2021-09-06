Öğrenci pozitif çıkarsa okula devam edecek mi? Koronavirüs olan öğrenci raporlu mu oluyor? Okullarda eğitim yüz yüze olacak şekilde 6 Eylül'de başladı. Okullarda koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ve tedbirler de yeninden belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs çıkması durumunda ne olacağına açıklık getirdi. Öğrenciler ve öğretmenler koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıkarsa ne yapacaklarını merak etmeye başladı. Peki koronavirüs olan öğrenci raporlu mu olacak? İşte öğretmen veya öğrencilerin pozitif olması durumunda yapılacaklar...

Öğrenci pozitif çıkarsa okula devam ediyor mu? Koronavirüs olan öğrenci raporlu mu oluyor? Okullarda eğitim yüz yüze olacak şekilde 6 Eylül'de başladı. Okullarda koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ve tedbirler de yeninden belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs çıkması durumunda ne olacağına açıklık getirdi. Öğrenciler ve öğretmenler koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıkarsa ne yapacaklarını merak etmeye başladı. Peki koronavirüs olan öğrenci raporlu mu olacak? İşte öğretmen veya öğrencilerin pozitif olması durumunda yapılacaklar...

Okullarda yüz yüze eğitimler 1.5 yıl aradan sonra yeniden başladı. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de uzun aradan sonra okullarındaki yerlerini aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde okullarda vaka çıklası durumunda ne gibi bir yok izleneceğini "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi ile 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öğrenci pozitif çıkarsa okula devam ediyor mu?

Yüz yüze eğitimlerde öğretmen ve öğrencinin koronvirüs testinin pozitif çıkmasında ne gibi bir yol izleneceği merak ediliyordu. Rehbere göre öğrenci öğretmenlerin testi pozitif çıkarsa sınıflar kapanmayacak. Öğrenci ve öğretmenler sürekli kontrol edilerek eğitime devam edilecek.

Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.