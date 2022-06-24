Öğrenci affı ve 3600 ek gösterge Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba teklifi bekliyor. Öğrenci affının da bulunduğu teklifte 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alması için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatile girmeden önce 40 maddeden oluşacak yeni bir torba teklifi yasalaştıracak.

Teklifin en önemli başlıklarından biri 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak. 4 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı da torba teklifte yer alacak.

Daha önceki af düzenlemelerinde olduğu gibi terör suçundan ceza alanlar aftan yararlanamayacak.

Torba teklif ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin maddelerden oluşacak. Kredi garanti fonunun limiti 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak.

Türkiye Varlık Fonu'na ayrılan kaynağın yüzde 8'i Milli Piyango İdaresi'ne aktarılacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) kamu kurumlarından yetişmiş eleman alabilmesine olanak tanınacak.