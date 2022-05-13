Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanacak? Okuldan atılanlar öğrenci affından yararlanabilir mi? AÖF öğrencileri aftan yararlanabilir mi? AK Parti'den binlerce üniversite ve yüksek lisans öğrencisini sevindiren bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında öğrenci affının çıkartılması için çalışmaların başladığını belirtti. Af ile okuluna dönmenin heyecanını yaşayanlar öğrenci affının en zaman hangi sene çıkacağını merak ediyor. Peki öğrenci affı AÖF öğrencileri için geçerli mi? Açıköğretim kaydı silinenler af ile yeniden kayıt yaptırabilecek mi?

Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanacak? Okuldan atılanlar öğrenci affından yararlanabilir mi? AÖF öğrencileri aftan yararlanabilir mi? AK Parti'den binlerce üniversite ve yüksek lisans öğrencisini sevindiren bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında öğrenci affının çıkartılması için çalışmaların başladığını belirtti. Af ile okuluna dönmenin heyecanını yaşayanlar öğrenci affının en zaman hangi sene çıkacağını merak ediyor. Peki öğrenci affı AÖF öğrencileri için geçerli mi? Açıköğretim kaydı silinenler af ile yeniden kayıt yaptırabilecek mi?

Binlerce kişinin merakla beklediği öğrenci aflarında yeni gelişme yalandı. Çeşitli nedenlerden dolayı okullarıyla ilişiği kesilmiş olanlar af çıkmasını dört gözle bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada öğrenci affının çıkartılması için çalışmaların başlandığı belirtildi.

Öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu öğrenci affına dair çalışmalara başlandığını belirtti. Akbaşoğlu, öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Çıkacak olan afla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci şartları taşımaları halnde okullarına yeniden kayıt yaptırabilecek.Okuldan atılanlar öğrenci affından yararlanabilir mi?

Okuldan atılanlar öğrenci affından yararlanabilir mi?

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu duyurdu. Emin Akbaşoğlu, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışması yapıldığını açıkladı.

Öğrenci affı nedir?

Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.

Önlisans için af gelecek mi?

Edindiğimiz bilgiye göre çıkarılacak olan öğrenci affının kapsamı da benzer şekilde olacak. Yani geniş kapsamlı bir öğrenci affının çıkmasını bekliyoruz. Çalışmanın haziran ayında tamamlanması bekleniyor, en geç temmuz ayında kanunlaşmasını bekliyoruz.

AÖF için öğrenci affı var mı? Öğrenci affından Açıköğretimliler faydalanabilir mi?

Öğrenci affı 2018 yılında da çıkmıştı. 2018 yılında çıkan öğrenci affından yararlanma koşulları şöyleydi;

7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir. .