OGM işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin geçici işçi alacak. Alımlar, 3937 diğer orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 183 diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar, 100 işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda yapılacak. Peki, OGM başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi nedir? OGM işçi başvuru nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü işçi başvuruları 11-15 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanacaktır. Gerekli koşulları sağlayan adaylar İŞKUR üzerinden başvuru yapacak. İş ilanında belirtilecek pozisyon sayısının 4 katına kadar adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda yapılacak kura sonucuna göre belirlenecektir.

İlana başvuruda bulunmak isteyenler, OGM ilanlarına ulaşmak için ise "İşyeri Ünvanı" yazan kısma " ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak direkt OGM İlanlarına ulaşabilir fakat il ve ilçe seçmesi de gerekir. Bulunulan bölge için başvuru yapılması gerekmektedir.

OGM işçi alımı kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

Türk vatandaşı olmak.

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Özel olarak; mezuniyet, yaş ve boy şartları aranacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

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