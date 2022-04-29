DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü
Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm youtube | Atv Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (134.bölüm) izle
Konya'da Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Konya'da 1 Mayıs Arife günü otobüs, tramvay ücretsiz mi? Konya Ramazan bayram ve arife toplu taşıma bedava mı?
BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü
Aile gelir belgesi nereden alınır?
'Geçen ocak ayında yaşanan olaylarda devleti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalındı'
Hangi burçlar yalnızdır? Hangi burç neden yalnız?
Sedat Peker yeni video mu paylaşacak? Sedat Peker'in Twitter sayfasında dikkat çeken hareketlilik: 'Tik tak'
Flaş gelişme! İran-Suudi Arabistan anlaştı
Antalya'da 1 Mayıs arife günü otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs arefe Antalya'da toplu taşıma bedava mı? Antalya'da 1 Mayıs arife otobüs, tramvay, Antray ücretsiz mi?
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Barboroslar Niko kimdir? Barbaroslar Niko Niko'yu oynayan Batuhan Bayar hayat hikayesi nedir?
Antalya'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da bayramda toplu taşıma (otobüs, metro, Antray) bedava mı, ücretli mi? Antalya'da 1 Mayıs Arife ücretsiz mi?
Turgut Kazan'dan Erdoğan'ın avukatlarına 'Kenan Evren' hatırlatması
Oğlum dizisi final yapıyor mu?

TIMETURK / GENEL / Oğlum dizisi final yapıyor mu?

Oğlum dizisi final yapıyor mu?

Show TV'nin sevilen dizisi Oğlum ekranlara veda ediyor. Birkaç ay önce yayın hayatına başlayan Oğul dizisinin final yapacağı belirtiliyor. Peki Show TV Oğlum dizisi final yapıyor mu, ne zaman yapacak?

59 Dakika Önce
2022-04-29 15:11:14
Oğlum dizisi final yapıyor mu?

Show TV'de yayın hayatına başayan dizide sezon sonuna doğru gidilirken ortaya Oğlum dizisi hayranlarını üzecek bir iddia atıldı. İddiaya göre 'Oğlum' dizisi Mayıs sonu veya Haziran başında ekranlara veda edecek. İzleyiciler tarafından bu final iddialarının doğru olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Show TV Oğlum dizisi final yapıyor mu, ne zaman yapacak?

Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimlerin rol aldığı Oğlum dizisinin, senaryosunu Hüer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz yazıyor. Bayram tatili nedeniyle 11 Mayıs 2022'de Show TV ekranlarında olacak. Dizinin final yapıp yapmayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş