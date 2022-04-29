Show TV'nin sevilen dizisi Oğlum ekranlara veda ediyor. Birkaç ay önce yayın hayatına başlayan Oğul dizisinin final yapacağı belirtiliyor. Peki Show TV Oğlum dizisi final yapıyor mu, ne zaman yapacak?

Show TV'de yayın hayatına başayan dizide sezon sonuna doğru gidilirken ortaya Oğlum dizisi hayranlarını üzecek bir iddia atıldı. İddiaya göre 'Oğlum' dizisi Mayıs sonu veya Haziran başında ekranlara veda edecek. İzleyiciler tarafından bu final iddialarının doğru olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Show TV Oğlum dizisi final yapıyor mu, ne zaman yapacak?

Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimlerin rol aldığı Oğlum dizisinin, senaryosunu Hüer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz yazıyor. Bayram tatili nedeniyle 11 Mayıs 2022'de Show TV ekranlarında olacak. Dizinin final yapıp yapmayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak.