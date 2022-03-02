Oğlu paylaştı: İşte Sedat Peker'in son görüntüsü

INTERPOL'un geçtiğimiz hafta 194 ülkede kırmızı bülten çıkardığı ve bu gelişmenin ardından Adalet Bakanlığı'nın BAE'den geçici tutuklanmasını talep ettiği Sedat Peker'in son hali, oğlunun paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla gündem olan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.

BABASIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Son olarak haftalar önce eşi Özge Peker'in bir paylaşımında görünen Sedat Peker'in son halini oğlu Celal Han Peker paylaştı. İkilinin beraber göründüğü fotoğrafa Celal Han Peker, "Baba Komutan Lider Reis" notunu düştü.



INTERPOL, 194 ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz hafta INTERPOL, Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı. Bu gelişme sonrası Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. .