Öğlen uykusunun faydaları nedir? Kaylule uykusu nedir?

Sevgili Peygamberimiz (SAV) bize dinlenme yöntemi olarak Kaylule uykusunu önerdi. Fazileti yüksek olarak bilinen nafile ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Gündemdeki konular arasında yer alan Kaylule uykusu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Kaylule uykusu nedir? Öğlen uykusunun faydaları nelerdir?

Sevgili Peygamberimiz (SAV) bize dinlenme yöntemi olarak Kaylule uykusunu önerdi. Fazileti yüksek olarak bilinen nafile ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Gündemdeki konular arasında yer alan Kaylule uykusu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Kaylule uykusu nedir?

Peygamberimizin bize önerdiği Kaylule uykusu, vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kaylule uykusu öğle uykusu olarak bilinir. Uzmanlara göre öğleden sonra 1 saat uyuduğunuzda tüm vücudumuzda canlılık ve enerji toplanıyor. Ayrıca öğle uykusu zihni boşaltmaya yardımcıda olduğu için, beynin gece uykusu kadar dinlenmesini sağlamak'taymış.Kişilerin 24 saatlik dilimde uykuya en yatkın zamanlarından biriside öğle uykusu saatleri olarak geçmektedir. Öğle uykusu en az gece uykusu kadar vücuda fayda sağlamaktadır. Gece uykusunu almış, gündüzde öğle uykusunu uyumuş olan bir kişinin vücudu tazelenmektedir. Ayrıca performans bakımından yükselir ve problem çözme yeteneği'de artmaktadır.

Gün içinde daha enerjik bir vücuda sahip olabilmek ve ibadetlerini yapabilmek adına, Peygamber Efendimiz dinlenme metodu olarak bizlere Kaylule uykusunu önermiştir. Nafile ibadetlerden biri olarak geçen Kaykule uykusuna genellikle, öğle namazını kılmadan evvel yatıla bildiği gibi namazdan sonrada bırakılabilir. Vücudu dinlendirmeye ve öğle sıcağında çalışmamak içinde yapılmış olan şekerleme olarak'da geçmektedir. Halk arasında şekerleme ve kestirme olarak'da bilinmektedir.

Kaylule uykusunun faydaları nelerdir?

Peygamberimiz (SAV) tarafından tavsiye edilen Kaylule uykusunun birçok faydası vardır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak faydaları vardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu uykunun bilimsel faydaları ise şu şekildedir.

Erken yaşlanmayı önlemektedir. Güzellik uykusu olarak'da bilinen bu şekerleme, büyüme hormonlarının salgılanmasında katkı sağlayarak ölü bulunan tüm hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır.

Gün içerisinde yapmış olduğumuz uyku sayesinde, enerjiniz performansınız artmaktadır. Fiziksel ve zihinsel aktiviteler'de katkı sağlamaktadır.

Vücut uyku halindeyken kendini onarmaktadır. Gün içerisinde yaşamış olduğumuz stres, bünyemize zarar vermektedir. Bu nedenle birikmiş toksinlerden onarma yapar.

Hafızamızı güçlendirmeyi sağlar. Yapılan şekerleme sayesinde, geçici olan bilgileri kalıcı hale dönüştürür ve geçici hafızayı boşaltır.

Kolay kilo vermenizi sağlar. Uykusuzluk iştahımız'dan sorumlu olan hormonları bozmaktadır. Bu denge bozulunca fazla yemek yemeğe başlanır. Öğle uykusu'da hormonları dengede tutmaya yardımcı olur.

Kaylule uykusuna genel olarak saat 11:00 ile 13:00 arasında yatabilirsiniz. Güneşin en tepede olduğu zamanlarda yapmış olduğunuz şekerleme süresi size kalmıştır. En kısa öğle şekerlemesi 30 dk olarak, en uzunu 1:30 saat olarak geçmektedir.