Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazında hangi sureler okunur? Öğle namazını kaçırdım ne olacak?

Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Namaz, mübarek günlerde daha da önem arz ediyor. Namaz vakitleri sabah, öğle, akşam ve yatsı şeklindedir. Peki, öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır?

Namaz, İslam dünyası için en önemli ibadetlerden biridir. Kuran'da namazla ilgili birçok ayet vardır. Dinin direği kabul edilen namazla ilgili hadisler vardır. Namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. İslamın ikinci şartı olan namaz dinin temel direği olarak adlandırılır. Öğle namazı da beş vaktin içinde yer alır. Peki, Öğle namazı kaç rekattır?

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı 6 rekat sünnet ve 4 rekat farz olmak üzere toplamda 10 rekattır. Öğle namazının ilk 4 rekatı sünnettir. Ardından 4 rekat farz namaz kılınır. Son olarak da 2 rekat öğle namazının son sünneti kılınır. Böylelikle öğle namazının 10 rekatı eda edilmiş olur. Öğlen namaz vaktinin girmesi ile ikindi namazı arasındaki vakitte kılınabilir.

Öğle Namazı 4 Rekat Sünneti

1. Rekatın Kılınışı;

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"

Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekatın Kılınışı;

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."

Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.

Ettehıyyatü okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat Kılınışı

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat Kılınışı

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur,

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur.

"Allahümme Salli ve Barik" okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Öğle Namazı 4 Rekat Farzı

1. Rekatın Kılınışı;

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat Kılınışı;

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekat Kılınışı;

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

4. Rekat Kılınışı;

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam verilir.

Öğle Namazı 2 Rekat Son Sünneti

1. Rekat Kılınışı;

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat Kılınışı;

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Öğle Namazının Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır?

Kaza namazını kılmak için belirli bir zaman bulunmamaktadır. Öğle namazının zamanını kaçıran kişiler kazasını kılabilmek için kerahet vakitleri dışında gün içerisinde kılınabilmektedir. Bu nedenle öğle namazını kaçıran kişilerin öğle vaktinde kaza namazını kılması gerekir gibi bir şey bulunmamaktadır. Fakat kaçırılan her namazın kazası da en yakın zamanda kılınması için çabalamak kulun hayrına olmaktadır.

Öğle Namazının Farzının Kazası Nasıl Kılınır?

Namazını kılamamış olan kişiler bir vakit namazını vaktinin dışında kılar ise o namaza kaza namazı denir. Yani vakit namazını vaktinin dışında kılmaya da denilmektedir. Bu nedenle Öğle Namazı vaktinin dışında kılınır ise buna öğle namazının kazası adı verilir.

Kaza namazları ile vakit namazının farzı aynı şekilde kılınmaktadır. Fakat farzı aynı olsa da niyet şekli her zamanda farklıdır. Kaza namazlarında niyet ederken niyette hangi vaktin namazının kaza edildiği belirtilmesi gerekir. Öğle namazı farzının kazası için ise ilk olarak niyet etmek gerekir. ''Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım öğle namazını kılmaya'' veya '' Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir öğle namazının kazasını kılmaya'' şeklinde niyet edilir ve 4 rekat farz kılınır.