Oğlak Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek? 13 Temmuz 2022 Burç yorumları nelerdir?

'13 Temmuz 2022 Çarşamba günü 21.37'de Oğlak burcunda 21 derecede bir Dolunay gerçekleşecek. Oğlak Dolunayı daha iyi yolların ve olasılıkların olduğunu göreceğiniz zamanların başlangıcı olacak. Oğlak Dolunayı nasıl olacak? burçları etkiler mi? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? İşte cevabı...

Oğlak burcundaki dolunay 13 Temmuz 2022 saat 21:38'de gerçekleşecek ve insanlar üzerinde önemli etkiler yaratacak. Birçok kişinin uzun süredir araştırdığı Oğlak burcu dolunayına saatler kaldı ve hangi burcun nasıl etkileneceği merak konusu oldu. 13 Temmuz'da Süper Ay olarak yaşanacak olan Oğlak Dolunayı, Ay'ın Dünya'ya çok yakın olduğu bir zamanda gerçekleşecek.

Oğlak Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Bu Dolunay, kuralların ve ılımlılığın önemini vurgulayacaktır. Önümüzdeki 15 gün içerisinde görev ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Hayal dünyasına kapılmamalı, beklentilerimizi çok yüksek tutmamalıyız. Karşılanmayan beklentiler sadece hayal kırıklığını artıracaktır. Dolunayın asıl etkisi kariyer noktasında olacaktır. Birçok insan iş hayatında radikal kararlar alacaktır. Bu dolunayı zorlaştıran hem Plüton hem de Merkür'ün etkisidir. Plüton, Merkür gezegeninin etkisi altında kariyer ve sosyal statüde büyük bir değişime zorlarken, ağzımızdan istenmeyen sözler çıkabilir.

Kariyerlerimizle ilgili kendimizi rahatsız hissettiğimiz konular dayanılmaz hale gelerek bizi yeni kararlar almaya ve dönüşmeye zorlayabilir. Gizli sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Gizli kalmasını istediğimiz konuların ortaya çıkmasını engelleyemeyebiliriz. Sert Oğlak Dolunayı'nı minimum hasarla atlatmak ve mevcut gerilimi daha da artırmamak için dönüşüme direnmemeli, olayları olduğu gibi kabul etmeli ve mümkün olduğunca rasyonel davranmalıyız.

13 Temmuz 2022 Burç yorumları nelerdir?

Koç

İş ve kariyer hayatımda hak ettiğim değeri görüyor muyum, hak ettikleri değeri veriyor muyum, sorumluluklarımı yerine getiriyor muyum, daha iyisini yapabilir miyim? Bu soruların cevabını sosyal çevrenizde, arkadaş ortamınızda arayabilirsiniz. Ancak bu soruları içinize dönerek kendiniz cevaplamalısınız. İş hayatında daha iyisini yapabiliyorsanız yapın olmuyorsa değer algınızı yapılandırın. Kendi değerinizi biliyor olmanızdan önemli bir şey yok. Mükemmel olan size iyi gelecek olanı arıyor olmanızdır.

Boğa

Hak, adalet, etik, ahlak gibi pek çok değeri sorgulayacağınız bir dönemdesiniz. Olmazsa olmaz dediğiniz, canınızı yakan pek çok konu artık önemsiz olabilir. Tüm bu değerleri korumak için verdiğiniz mücadeleden daha önemli şeyler vardır belki de hayatta. Yüksek ve uzak idealler yakını, yakınlarımızı görmemizi engellemiş olabilir. Toplumsal yaklaşıma takılmadan iç dünyanızı iyileştirecek adımlar atmalısınız. İş-kariyer hayatında yeni sorumluluklar almanız gerekiyor olabilir. Mükemmel olan imajınızı değiştirme cesareti göstermenizdir.

İkizler

Maddi-manevi sorumlukların adil olmayan bir biçimde paylaşılması yormuş olabilir. Kar-zarar hesabı yapmıyor olsanız bile içten içe huzursuzluk başlamış olabilir. Sorgusuz sualsiz verdiklerinizin karşılığını alıp almadığınızı sorgulayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Parasal alanda değişmesi gereken durumlar olmalı. İdeal davranışı sergilemek kendinizi iyi hissetmenize yetmez. Kendinizi iyi hissetmek için yeni bir ideal tutum geliştirmeniz gerekmektedir. Mükemmel olan yaşamayı hak etmenizdir.

Yengeç

Ortaklıklar, ikili ilişkiler, evlilikler sorgulama yaşayabileceğiniz alanlar. Bu paylaşımlarda adil misiniz, üstünüze düşen sorumlulukları yerine getiriyor musunuz, hak ettiğiniz değeri görüyor musunuz? Bireysel alanınızı korumak için olmadığınız biri gibi davranmayın. Alma-verme dengesi kurmakla sınanacaksınız. İç sesinizi duymaya gayret edin, kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde hareket edin. Eski korkularınızdan arındıkça sizi mutlu eden yeni işbirlikleri, ortaklık ve ilişkileri kendinize çekebilirsiniz. Mükemmel olan paylaşımın kendisidir.

Aslan

Sizi sıradan, şaşaasız bir yaşamdan daha çok ne bunaltabilir? Madem hayat şu aralar fazla durağan size neyin iyi geleceğini düşünmeye yönelin. İçinizden söküp atamadığınız endişelerden, kaygılardan arınmayı deneyin. İş ve çalışma hayatınızla ilgili projeler geliştirin. Eşiniz, ortaklarınız ile ilişkilerinizde sorumluluk konusunu yeni bir bakış açısı ile değerlendirin. İlişkilerde aşırı verici olduğunuz ya da işbirliğine yanaşmadığınız durumlar olabilir mi? Mükemmel ilişki yoktur mükemmel iş birliği vardır.

Başak

Hobiler, eğlence, sosyal hayat, seyahat, çocuklar, yaratıcılık gibi çok sayıda konuyu güncellemeniz gerekebilir. Aşk ve çocuklar konusunda alıp-almadığınız sorumluluklar, aşırı idealize edilmiş durumlar büyük sorgulama başlatabilir. İş ve çalışma ortamında yeni durumlar gelişebilir. Duygusal tatmin yaşamanın bin yolu varken birinde ısrar eden Başaklar, gelecek beklentilerini de değiştirebilirler. Günlük hayatın her anından keyif almak en büyük başarıdır ve siz bunu yapabilirsiniz. Mükemmel olan yaşamın kendisidir.

Terazi

Aileniz, yuvanız, atalarınız ile ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir. Çocukluk yıllarına dayanan korkulardan arınmak için verimli bir dönemdesiniz. İş-meslek hayatında, toplumsal imajınızı korumak adına kendinizi yormaktan vazgeçmelisiniz. Siz değerlisiniz ve başkalarının ne düşündüğüyle fazla ilgilenmemelisiniz. Hayattan zevk almanızı sağlayan şeylere zaman ayırın. Çocuklarınızla vakit geçirin, hobiler edinin, seyahat edin, yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak işlerle ilgilenin. Bolluk ve neşeyi doyasıya yaşayabildiğiniz günlere uyanın. Yaşama sevinci duymanızdan daha değerli bir şey olamaz.

Akrep

Duygularınızı net bir şekilde ifade ettikçe arınıp ilerleyebilirsiniz. Yüksek inanç ve idealleriniz, hayattan beklentileriniz, yüklendiğiniz-yüklenmediğiniz sorumluluklar değişecektir. Çocukluk yıllarına dayanan özdeğer problemlerinin çözümü için eşsiz zamanlar. Aile, yuva kurmak, ev alıp-satmak, taşınmak suretiyle duygusal güvenlik problemlerinizi geride bırakabilirsiniz. Duygusal güvenceye ulaşmak için almanız gereken sorumluluklar, aşmanız gereken korkular var. Mükemmel olan, geçmişi değiştiremeseniz bile bugün ve geleceği dönüştürebilecek olmanızdır.

Yay

Parasal alanda bir daralma yaşıyor olabilirsiniz. Sizi değerli kılan ne malınız mülkünüz ne de başkalarına verdiklerinizdir. Para kazanma, değerlendirme, harcama konusunda bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Maddi-manevi sorumluluklarda elinizi taşın altına koymanız, görev paylaşımına gönüllü olmanız çok şeyi değiştirebilir. Kardeşler ve yakın çevre ile iletişim sorunlarınızı geride bıraktıkça hayatınız yoluna girecektir. Mükemmel olan sizin hayatınızı yoluna koyma gayretine girmenizdir.

Oğlak

Kendini mutlu etmek, değerli hissetmek için neler yapabilirsin? Sağlığınla, dış görünüşünle, yaşam alanınla ilgili harekete geçtin mi? Kendin için yaptığın her şeyin muhteşem geri dönüşleri olabilir. Mutlu ilişkiler, başarılı ortaklıklar verimli iş birliklerine başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Gerçek arzularınızı dile getirdiğinizde, merkeze aldığınızda güzel yarınlar gelecektir. Maddi hayatınızı ilgilendiren yeni sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Mükemmel olan, her şeyi kendiniz için yapmayı başarabilmenizdir.

Kova

Vazgeçemediğiniz nedir? Topluma katkı sunmak mı, özgürlüğünüzü korumak mı? Benliğinizin sesini duymanızın vakti gelmedi mi? Günlük mecburiyetleri akıl almaz kolaylıkta halledebilirsiniz. Bireysel alanınızı, günlük hayatınızı dilediğiniz gibi yaşayabilecekken korkularınıza tutsak olmayın. En büyük sorumluluğunuz arınmak, direndiğiniz, korktuğunuz ne varsa geride bırakarak, gerçekten özgür olmak. Mükemmel olan, benliğinizin arzuları için yol almaya hazır olmanızdır.

Balık

Sosyal hayatta aktif olmak, dost-arkadaş ortamlarında destek görmek mi sizi değerli kılıyor? Dolunay tam olarak bu sorularınızın cevabını bulmanızı sağlayacak. Geleceğe dair planlarınız, başkalarının kabul ve onayına bu kadar açık olmamalı. Bu hayat sizin ve sizin hayallerinize göre yol alınmalı. Tam ve bütün hissetmek için çevreye ihtiyaç duyuyor olsanız, tek kişilik bir yolculuktasınız. Mükemmel olan, kalben birliği hissederken benliğinize hizmet etmeyi başarmanızdır. .