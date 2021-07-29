Odyometri nedir? Odyometri iş imkanı var mı? Odyometri mezunu atanabilir mi? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce kişi tercih için düşünmeye başladı. 2 yıllık bölüm tercihinde bulunacak olanlar iş imkanlarına ve atamalarda sorun yaşayıp yaşamayacağını araştırıyor. 2 yıllık bölümler içinde odyometri bölümü bir çok kişini dikkatini çekiyor. Sağlık bölümü olan odyometriden mezun olanlar kısa sürede iş bulabiliyorlar. İşte odyometri bölümüne dair detaylar...

Odyometri nedir? Odyometri iş imkanı var mı? Odyometri mezunu atanabilir mi? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce kişi tercih için düşünmeye başladı. 2 yıllık bölüm tercihinde bulunacak olanlar iş imkanlarına ve atamalarda sorun yaşayıp yaşamayacağını araştırıyor. 2 yıllık bölümler içinde odyometri bölümü bir çok kişini dikkatini çekiyor. Sağlık bölümü olan odyometriden mezun olanlar kısa sürede iş bulabiliyorlar. İşte odyometri bölümüne dair detaylar...

Odyometri bölümü sağlık alanında eğitim veren bir bölümdür. Odyometri bölümünden mezun olanlar sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar. 2 yıllık ön lisans bölümleri içinde en dikkat çeken bölümlerden olan odyometri bölümü insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Odyometri prrogramı 2 yıllık ön lisans programıdır ve işitme alanında sağlık elemanı yetiiştiren bir bölümdür. İşte odyometri bölümünün detayları ve iş imkanları...

Odyometri Programı Nedir?

Odyometri programı bir sağlık bölümü programıdır. Odyometri progremı ile işitme ve denge bozukluklarının tanısına yardımcı olacak meslek elemanı yetiştirilir. Odyometri 2 yıllık önlisans programıdır.

Üsküdar Üniversitesi Odyometri Programı'nın amacı; işitme kaybı ve denge bozukluğu oluşturan hastalıkların tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, KBB uzman doktorları tarafından reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanımı konusunda hastalara yardımcı olan, alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine ve yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli odyometri teknikeri yetiştirmektir.

Odyometri bölümü olan üniversiteler hangileri?

Odyometri bölümünü tercih etmeyi düşünenler yukarıdaki odyometri bölümleri listesine göz atabilir.

Odyometri iş imkanları nelerdir?

Odyometri bölümünden mezun olanlar iş bulma konusunda zorluk çekmezler. Sağlık bölümleri iş bulma konusunda en az zorlanan bölümlerin başında gelir. Odyometri mezunları özel sağlık kuruluşlarında ve devlet hastanalerinde çalışaiblirler.

Odyometri iş olanaklarını genel olarak şu şekilde listelemek mümkündür:

Özel hastaneler

Üniversite hastaneleri

Eğitim ve araştırma hastaneleri

Devlet hastaneleri

Şehir hastaneleri

Özel muayenehaneler

İşitme engelliler için eğitim merkezleri

İşitme cihazı satan firmalar

Odyometri mezunu ne kadar maaş alır?

Odyumetrı mezunları özel sağlık kuruluşlarında ve devlet hastanelerinde çalışabilir. Bir odyometri teknikeri hastanelerde döner sermaye ile birlikte iyi bir para ellerine geçer. Özel hastanelerde de bu rakam aşağı yukarı aynıdır.

Odyometri Bölümü Atamaları

Odyometri KPSS atama puanları oldukça düşüktür. 2016 yılında bölüm mezunlarına verilen kontenjan sayısı biraz daha fazla olduğundan KPSS taban puanları 73'e kadar düştü. Ancak 2018 yılında devlet tüm bölümler için yaptığı gibi bu bölüme de az sayıda kadro açtı. Dolayısıyla atama puanları 2018'de taban puanı 78-90'lara kadar yükseldi. 2019 Odyometri Kpss atama puanları 86-96 ile 71 kontenjan 2020 Odyometri Kpss atama Puanları 84-87 ile 49 kontenjan Alım yapılmıştır.

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