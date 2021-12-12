Oda TV'de sürpriz ayrılık

Nurzen Amuran, Oda Tv’den ayrıldığını duyurdu. Oda TV'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın'la ‘görüş ayrılığı’ yaşadığını açıklayan Amuran 'Kalemimi ne kiraya verdim, ne de başkalarının hizmetine teslim ettim' dedi.

Her hafta Pazar günü Türkiye'nin gündemine ilişkin yaptığı söyleşileri yayımlanan emekli TRT programcısı Nurzen Amuran, Oda Tv'den ayrıldı.

Ayrılığı yazılı açıklamayla duyuran Amuran, Oda Tv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın'la konuk seçiminde ‘görüş ayrılığı' yaşadığını duyurdu

“Kalemimi ne kiraya verdim, ne de başkalarının hizmetine teslim ettim.” diyen Amuran'ın “Oda TV ve veda” başlıklı açıklaması şöyle:

“Değerli okurlar,

Son 7 yıl boyunca her hafta ODATV de, toplumda bilgi ve birikimleriyle tanınmış konuklarla, sizleri buluşturdum. Onların düşüncelerinden yorumlarından ben de aydınlandım, sizleri de aydınlatmaya çalıştım. Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin değerlerini, demokrasinin erdemini, devlete hizmet etmeyi ilke edinen bilim insanları, siyasiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kendi alanlarında uzman olanlar, edebiyatçılar konuğum oldu.

‘İMTİYAZ SAHİBİYLE GÖRÜŞ AYRILIĞI OLDU'

Son zamanlarda ODA TV'nin imtiyaz sahibiyle,

"Konuk seçiminde" aramızda görüş ayrılığı oldu ve ODA TV'yi BIRAKTIM.

7 yıl boyunca bu haber sitesinde çalışan emekçilerden saygı gördüm, onların sevgisini hep yüreğimde taşıyacağım.

Değerli okurlarım,

Atatürk' ün hayatta olduğu yıllarda, Hükümet, bazı başarılı bürokratlara yargı mensuplarına, altın uçlu birer dolmakalem armağan etmiş. Babam, kendisine armağan edilen bu kalemle yazdığı mahkeme kararlarında, sadece ve sadece yasalardan emir almış, vicdanıyla yasalar arasında denge kurmuş, adaleti hukuku korumuş. Bize kalan tek miras, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti' yazan bu dolmakalemidir. Bu bir simgedir. Bu vasiyetin başka bir anlamı vardır:

Ben de 50 yıla yaklaşan meslek hayatımda sadece adaleti hukuku korudum. Kalemimi ülkemin bütünlüğü, cumhuriyetin temel değerleri, demokrasinin gelişmesi için toplum adına kullandım. Hukukta mükemmelliğe, ekonomide kalkınmaya, eğitimde bilime, siyasette barış için yol gösterdim. Kalemimi ne kiraya verdim, ne de başkalarının hizmetine teslim ettim. Böylece babamın vasiyetini yerine getirdim. Ömrümün kalan yıllarında bu yolda yazmaya devam edeceğim. Sizleri terk etmeyeceğim.”

(Nurzen Amuran 1947 yılında Tekirdağ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Mesleğe 1966 yılında TRT'de Programcı olarak başladı. TRT Genel Müdür Müşavirliği'nden emekli oldu.En son Oda TV'de gündeme ilişkin söyleşiler yapıyordu.)

Kaynak: veryansintv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.