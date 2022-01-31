Ocak Partisi kimin? Ocak Partisi Genel Başkanı kim? Ocak Partisi'ni kim kurdu? Türkiye'de bir siyasi parti daha kuruluyor. Bu partinin adı da Ocak Partisi olacak. Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı Ocakları olarak siyasallaşma hareketi başlattıklarını duyurdu. İşte Ocak Partisi'ne dair detaylar...

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı Ocakları olarak siyasallaşma hareketi başlattıklarını daha önceki toplantılarda ve medyada duyurduklarını belirterek, "Osmanlı Ocakları olarak siyasi partimizin kurulmasındaki gayenin birleştirici, ayrışmadan uzak, Osmanlı'nın değerlerini ve siyasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve ilkelerine bağlı gelişen dünya düzenine uygun siyasi bir parti oluşturmaktır." dedi.

Siyasi partiler arasına bir parti daha katılıyor. Kurulacak yeni partinin adının Ocak Partisi olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada "Osmanlı Ocakları olarak siyasi partimizin kurulmasındaki gayenin birleştirici, ayrışmadan uzak, Osmanlı'nın değerlerini ve siyasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve ilkelerine bağlı gelişen dünya düzenine uygun siyasi bir parti oluşturmaktır." denildi.

Ocak Partisi kimin?

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek yeni bir parti oluşumunun hayata geçirileceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada Osmanlı Ocakları olarak siyasallaşma hareketi başlattıklarını daha önceki toplantılarda ve medyada duyurduklarını belirterek, "İçinde bulunulan bu siyasi süreçte halkın ayrıştırmalı bir siyaset görmenin yerine Osmanlı değerleri ve dünyaya entegre olmuş Türkiye Cumhuriyeti ışığında çözüm odaklı projeler geliştiren ve ülkemizi dünya devletleri ile yarışır hale getirmeyi amaçlayan bir siyasi parti görmek istiyor" dedi.

Ocak Partisi Genel Başkanı kim?

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek sözlerine şöyle devam ettti: "İşte tam da bu yüzden 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Osmanlı Ocakları yapılan istişareler ve kamuoyu yoklamalarının ardından Türkiye'nin birleştirici gücü olmak için siyasi partisini kurma kararı almıştır. Ülkemizde yaşayan ve dünya üzerinde kendisini Osmanlının değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ait hisseden ve bu düşünce deryasında olmanın mutluluğunu yaşayan bütün insanları bir çatı altında toplanmanın gerekliliği görülmüştür. Bu yapılanma Osmanlı Ocakları'nda başarıldığını tespit ettik. Bu gerekçelerden ve ihtiyaçtan dolayı Osmanlı Ocakları artık siyasi arenada kendi yerini almayı doğru bulmuştur. Yapılan bütün çalışmaların sonucunda partimizin tüzüğü hazırlanmış parti programımız izleyeceğimiz yol belirlenmiştir. Kamuoyu partimizin isminin ne olacağını sürekli bizlere soruyordu üyelerimiz ve toplumun baskısına daha fazla duyarsız kalmayarak merakları da gidermek amacı ile partimizin ismini siz değerli halkımızla paylaşma kararı aldık."

Ocak Partisi'ni kim kurdu?

Osmanlı Ocakları'nın kuracağı partinin isminin Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat tarafından belirlendiğini bildiren Tekerek, "Partinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Umarım güzel hizmetlerde ve bu ülkenin vatandaşlarının bir arada ayrıştırmadan yaşayabileceği güzel bir siyasi ortam oluşturacak ve yolumuza böyle devam edeceğiz." dedi.

Kadir Canpolat kimdir?

Kadir Canpolat 1980 Yılında Erzurum-Horasan ilçesi Çayır düzü köyünde dünyaya geldi.

İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman şerif beygu ilk okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimi Merkez Mecidiye İmam Hatip lisesini tamamladı. İmam Hatip öğreniminde Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarını benimsemeye başladı. Aynı zamanda milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlere katıldı.

Zamanın imam hatiplilere olumsuz süreci Üniversitede Güzel Sanatlar Müzik bölümüne katsayı ve puan kırma nedenleriyle kayıt yaptırdı ve başarılı oldu. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye kışlası moral ekibinde taktir belgesiyle tamamladı. 2005 yılında hayalinde ki teşkilatın Osmanlı Ocakları dergisini çıkararak ülke gündemine, toplumsal olaylara müdahil oldu. Aslen Rize – Hemşinlidir. Hemşin'in ilçesinde bulunan orta köyde yaşayan son Osmanlı varlığından sonra sürgün edilmiş Osmanlı paşası Paşa Ali'nin torunu “Molla” Mevlitin öz torunlarından olan Kadir Canpolat Ankara ilinde Atılım Fakültesi Hukuk bölümü eğitimini tamamladı.

Astronomi düşkünlüğü yanı sıra iyi derecede paraşütle atlama gibi masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol, futbol, ok atmanın yanı sıra çok iyi derecede yarış araçları kullanabilmektedir. Türk halk müziği dinleyicisi ve Arguvan havalarına karşı kulağı dolgudur. Aşık Veysel ve Neşet Ertaş dinleyici sidir. Yabancı dilleri Arapça, İngilizce ve Rusça'dır. Osmanlı Ocakları Kadın kolları Genel başkanı Ebru Canpolat ile Evli ve 4 çocuk babasıdır. .