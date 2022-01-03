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TIMETURK / GENEL / Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

2 Saat Önce
2022-01-03 11:06:20
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca kişi tarafından merak edilen ve araştırılan Aralık 2021 enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da resmen duyurdu. Merakla beklenen rakamlarla 2022 Ocak ayı kira artış oranları da belli oldu.

Merakla beklenen rakamlara göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı.

Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde 19,60
Zam bedeli: 196 lira
Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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