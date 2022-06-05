OBP puanı nasıl hesaplanır? 2022 LGS OBP puanı hesaplama

Bugün LGS sınavına giren ortaokul öğrencileri sınav sonrası soruların cevaplarını merak ediyor. Ortaokul başarı puanı internette en çok arananlardan biri haline geldi. Peki OBP puanı nasıl hesaplanır? OBP puanı sınav sonuçlarına yansıyacak mı? Detaylar burada!

Bugün yapılan LGS sınavı 2 oturum ile yapıldı. Saat 09:30'da ikinci oturuma, sayısal bölüme, 11:30'da ise sözel bölüme geçildi. Sınavdan çıkan öğrenciler ne kadar doğru yaptıklarını, ortalama olarak kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. LGS cevap anahtarı sınavın ardından yayınlandı. Öğrenciler, hangi liseye girebileceklerini bilmek isterler. Peki nasıl hesaplanır?

LGS katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama 2022

LGS sınavı 1. oturum Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden oluşmaktadır. İkinci oturum Matematik ve Fen Bilimlerinden oluşmaktadır. Toplam 6 dersten sınava giren öğrenciler puanlarını hesaplamak isterler.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

6 testten oluşan sınavda her testten doğru yanlış sayısına bakılır.

3 ve katları yanlışı var ise doğrudan 1 çıkarılır.(3 yanlış 1 doğruyu götürüyor)

Bu işlemden sonra ortalamayı hesaplamak için her testin ham puanları alınır ve sınava giren öğrenci sayısına bölünür.

Eğer standart sapma var ise her testin ham puanı ortalaması ve sınava giren adayların sayısı kullanılarak bir hesap yapılır.

Standart sapma olan testin ortama ve SP kullanılarak sınava giren öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye SP'yi ise 10!a getiren bir işlem uygulanır.

.