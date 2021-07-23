DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran’daki su kesintilerine tepki protestolarında kan döküldü
Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Twitter CEO’su Dorsey, Bitcoin’i neden sevdiğini açıkladı
Fransa'da terör alarmı verildi
Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti (boy abdesti) farzı ve sünnetleri nedir?
Erdoğan'dan afet bölgesinde önemli açıklamalar
Malatya kayısısı 115 ülkede damakları tatlandırdı
Erdoğan’a yapılması planlanan suikast girişimi Gülen’e onaylatılmış
'O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım'
37 yıldır demire şekil veriyor
Güney Ege yerli turistle 'bayram' etti
Pakistan'dan Hindistan'a 'Pegasus casus yazılımı' tepkisi
'HaberTürk'ü kınıyor, bir an evvel kendilerinden özür bekliyoruz'

TIMETURK / GENEL / 'O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım'

'O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım'

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği 'Ülkelerine göndereceğiz' sözlerine işaret ederek, 'O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-23 12:23:06
'O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği "Ülkelerine göndereceğiz" sözlerine işaret ederek, "O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım. Aslında bana göre gerçek Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapacak insan değildir. Fakat 2023'te Başkan adayı olmayı kafasına koymuş Kılıçdaroğlu, bu şekilde çok oy alacağını düşünerek popülizm yapıyor" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Türkiye'den ayrılmak istemeyen kimse zorla ülkeden çıkarılamaz. Seküler yaşam tarzına sahip Türkleri kovmakla göçmenleri kovmanın ahlaki açıdan hiçbir farkı yoktur. Kürtleri ya da dindarları kovmakla ülkemizde yaşayan göçmenleri kovmanın arasında da hiçbir fark yoktur" görüşünü savundu.

Alçı, "Şu gerçeği kabul edelim: Göçmenler artık misafir değil, Türkiye'nin bir parçası" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İstediğiniz kadar Kılıçdaroğlu tarzı sofistike argüman geliştirin, göçmen karşıtlığının varacağı yer bellidir.

Hangi ülkeden gelirse gelsin göçmenler bu ülke için üretiyorlar ve çalışıyorlar. İktisatçı Prof. Dr. Birol Kovancılar göçmenlerin hazırdan geçinmediklerini, ekonomik olarak Türkiye'ye büyük katkı ve dinamizm sağladıklarını bilimsel olarak rakamlarıyla izah eden çalışmalar yaptı. Kovancılar'ın göçmenlere dair yazdıklarından sevgili Nihal Bengisu Karaca da birkaç kez bahsetti. Fakat başta televizyonlar olmak üzere medyada bir kez bile Birol Hoca gibi akademisyenlerin perspektifi dinlenmedi. Ekranlarda hep aynı ırkçı popülizm tiradları tekrar edildi, ediliyor…

Göçmenlerle ilgili hükümet elbette eleştirilmeli ancak eleştirinin ana konusu göçmenlerin varlığı değil, entegrasyon eksikliği olmalı. Bu insanlara neden Türkçe öğretilmedi? Neden topluma entegrasyonları sağlanmadı? Neden hala tamamına yakını kendi gettolarında yaşıyor?

10 senedir burada yaşayan göçmenlere çoktan Türkçe okuma ve yazma öğretilmeliydi. Çoktan gettolaşma sürecinin önüne geçilmeliydi. Çoktan göçmenlerle alakalı anti-ırkçı kamu spotları hazırlanmalıydı. Her şeyin akışına bırakılması doğru değildi.

İşte hükümetin tenkit edilmesi gereken tarafı bunlar.

Yoksa kan ve barut ortamından kaçarak ülkemize sığınan insanları kabul etmesi bu hükümetin onur duyacağı bir tavır. Elbette Taliban zulmünden kaçan insanlara da kapılarımızı açacağız.

Yeter ki düzensiz yasadışı göç olmasın. Gelmek isteyenler belli bir düzen, plan ve kontrol dahilinde Göç İdaresi tarafından bir kart verilerek kabul edilsin. Yasal kayıt altında olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH