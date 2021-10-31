O Ses Türkiye Selim Kaan Başoğlu kimdir?

O Ses Türkiye onuncu sezonuyla TV8 ekranlarında cumartesi akşamları sevenleriyle buluşuyor. Kör eleme turuyla yarışmacı seçilen programın beşinci bölümünde Selim Kaan Başoğlu iki jüri üyesini döndürerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Selim Kaan Başoğlu kimdir? Selim Kaan Başoğlu kaç yaşındadır? Selim Kaan Başoğlu aslen nereli? Sizler için araştırdık...

TV8'in sevilen fenomen yarışma programı O Ses Türkiye onuncu sezonunda sevenleriyle cumartesi akşamları buluşuyor. İlk olarak kör eleme turuyla başlayan yarışmada her cumartesi akşamı birbirinden başarılı sesler jürileri döndürmeye çalışıyor. Daha sonra ise dönen jürilerin içerisinden bir ismi seçip yoluna o isimle devam ediyor. O Ses Türkiye onuncu sezonunun beşinci bölümünde yarışan Selim Kaan Başoğlu gösterdiği performansla iki jüri üyesini döndürdü ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Selim Kaan Başoğlu O Ses Türkiye yarışmasının beşinci bölümünde sahneye çıktı. Yarışmada 'Felaket' isimli şarkıyı seslendiren Başoğlu, gösterdiği performans sayesinde Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı. Bu sayede ilk turu geçen yarışmacı, Ebru Gündeş'le yoluna devam etme kararı aldı.

Genç yarışmacı Selim Kaan Başoğlu kimdir?

O Ses Türkiye 2021 yarışmacısı Selim Kaan Başoğlu 20 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı doğma büyüme İstanbulludur. Aslen Trabzon Çaykaralıdır.

Başoğlu müzik yapmayı sevdiğini ve şarkı söylerken aldığı hazzı, başka hiçbir şeyden almadığını söylüyor. Kendini şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak tanımlayan Selim Kaan Başoğlu 12 yaşından beri müzikle uğraşıyor ve 16 yaşından beri sahne alıyor. Ayrıca kendi şarkılarının aranjörlüğünü de kendi yapıyor.

O Ses Türkiye yarışması hangi kanalda?

O Ses Türkiye yarışması birçok ülkede The Voice ismiyle yayınlanan bir şarkı yarışmasıdır. Ülkemizde O Ses Türkiye ismiyle 2011 yılında ilk olarak Show Tv'de yayımlanmıştır. 2012'den 2014'e kadar Star Tv'te yayımlanan sevilen yarışma 2014'ten itibaren Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8'de yer almaya başlamıştır. O Ses Türkiye'nin yapımcılığını Acun Medya yapmaktadır. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı programın onuncu sezon jürisi ise Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'tur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.