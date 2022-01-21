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TIMETURK / GENEL / O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

TV8 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen yarışmada yarı finale kalan takımlarda yer alan yarışmacılar O Ses Türkiye'nin 20 Ocak tarihli son bölümünde finalist olabilmek için sahnede en iyi performanslarını sergiledi. O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı. İşte, O Ses Türkiye finalistleri.

57 Dakika Önce
2022-01-21 16:19:59
O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye 2021'in jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Farklı seslerin renk kattığı yarışmada 2021'in O Ses'i canlı yayında belli oldu. Yarışmacılar, finalde birincilik için en iyi performanslarını sergiledi.

O Ses Türkiye'de yarı finaller sona erdi finale yükselmeyi hak kazananlar ise belli oldu.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

  • Mert Yenihayat
  • Şevval Ekiz
  • Devrim Seyrek

Ebru Gündeş'in takımı

  • Mustafa Açıkgöz
  • Wafa
  • Yaşam Hancılar

Murat Boz'un takımı

  • Anastasıa Budakya
  • Hakkı İlek

Oğuzhan Koç'un takımı

  • Yunus Emre Çelik
  • Hasan Koçak

O Ses Türkiye'de henüz şampiyon belli olmadı. Finalde Beyazıt Öztürk'ün ve Ebru Gündeş'in takımından 3'e yarışmacı, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un takımından 2'şer yarışmacı şampiyon olmak için son performanslarını gösterecek. Final 21 Ocak Cuma akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak.

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