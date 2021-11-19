O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? TV8 ekranlarında her cumartesi akşamı yayınlanan müzik ve eğlence yarışması O Ses Türkiye ile ilgili Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi. Son haftalarda reyting sonuçlarına göre alt sıralarda yer alan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddialarına yanıt veren Ilıcalı iddiaların gerçek olmadığını programın yoluna devam edeceğini açıkladı.

O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? TV8 ekranlarında her cumartesi akşamı yayınlanan müzik ve eğlence yarışması O Ses Türkiye ile ilgili Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi. Son haftalarda reyting sonuçlarına göre alt sıralarda yer alan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddialarına yanıt veren Ilıcalı iddiaların gerçek olmadığını programın yoluna devam edeceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye yarışmasıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Ilıcalı basın mensuplarının O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? sorusuna içtenlikle yanıt verdi. İşte Acun Ilıcalı'nın O'Ses Türkiye ile ilgili verdiği yanıt...

O Ses Türkiye final mi yapacak?

O Ses Türkiye pyarışma programı ile ilgili medya kulislerinde erken final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. TV8'in aptronu ve yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye final mi yapacak? sorusuna "Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Ben jürimden çok mutluyum, hepsini çok seviyorum. Programımı da çok seviyorum, böyle bir şey söz konusu değil" açıklaması ile yanıt verdi.

O Ses Türkiye bitecek mi?

O Ses Türkiye'nin biteceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. O Ses Türkiye belirlenen gün ve saatte ekranlara gelmeye devam edecek.

2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?

Seda Sayan'ın yerine yeniden Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin jürisi olacak. 'O Ses Rap'te jüri olan Hadise'nin yerine ise Oğuzhan Koç geldi.

'O Ses Türkiye'den ilk paylaşım Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 13.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşıtığı fotoğrafta Beyazıt Öztürk, Murat Boz, yeni jüriler Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile sunucu Saadet Özsırkıntı yer alıyor.

O Ses Türkiye ne zaman yayınlanıyor?

O Ses Türkiye her Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

13 Kasım Cumartesi O Ses Türkiye reyting sonuçları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.