O Ses Türkiye 2022-2023 ne zaman başlayacak? Bu sene O Ses yarışması yayınlanmayacak mı? O Ses Türkiye neden başlamadı? TV8 ekranlarının sevilen şarkı, müzik yarışması O Ses Türkiye hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz senelerde Ekim aylarında ekranlara gelen program bu sene henüz başlamadı. Yarışmanın eski jüri üyelerinden Yıldız Tilbe'den gelen açıklama da kafaları karıştırdı. Tilbe açıklamasında 'Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla' dedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programının yeni sezonu müzik severler tarafından bekleniyor. 2022-2023 dönemi O Ses Türkiye yarışmasının henüz başlamaması üzerine O Ses Türkiye 2022-2023 ne zaman başlayacak? Bu sene O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? O Ses Türkiye neden başlamadı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte O Ses Türkiye yarışmasına dair detaylar...

O Ses Türkiye 2022-2023 ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. O Ses Türkiye 2022 henüz yayınlanmadı. O Ses Türkiye geçtiğimiz sene 2 Ekim 2021 tarihinde başlamıştı. Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken O Ses Türkiye hakkında kanaldan henüz bir açıklama gelmedi.

Bu sene O Ses yarışması yayınlanmayacak mı?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu. 2022-2023 sezonunda O Ses Türkiye'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Jüri üyelerinin kim olacağı da merak edilirken eski jüri Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Tilbe "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" dedi. Bu açıklamanın ardından O Ses Türkiye bitti mi? soruları sorulmaya başlandı. TV8'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2022 O Ses Türkiye jürileri kimler?

O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan isimlerin kimler olacağı da merakla bekleniyor. Daha önce pek çok jüri ile yoluna devam eden O Ses Türkieye'de bu sene de Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri olarak devma etmesi bekleniyor. Kadın jüri olarak da Hadise ve Yıldız Tilbe'ye teklif götürüldüğü iddia edildi. Hadise'nin O Ses Türkiye'ye döneceği konuşulurken Yıldız Tilbe'nin ise bu teklife olumsuz dönüş yaptığı iddia edildi.

Hadise O Ses Türkiye'de olacak mı?

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Hadise'nin 2022 yılında O Ses Türkiye jürisi olarak programa devam etmesi bekleniyor. O Ses Türkiye ile eski Hadise yeniden izleyicilerle birlikte olacak.

O Ses Türkiye hakkında

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.