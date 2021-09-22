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TIMETURK / GENEL / O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu mu?

O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu mu?

TV8 kanalının en iddialı programlarından biri olan O Ses Türkiye'de yeni jüri üyeleri belli oldu. Yeni yayın dönemi için hazırlıklara tam gaz devam eden O Ses Türkiye ekibi pandemi kurallarının da esnetilmesiyle seyircili şekilde ekranlara yeniden merhaba diyecek. O Ses Türkiy yarışmasının bir an önce başlamasını bekleyenler O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu mu? sorularını soruyor. İşte O Ses Türkiye 2021 yayın tarihine ilişkin detaylar...

1 Saat Önce
2021-09-22 17:53:21
O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu mu?

TV8 kanalının en iddialı programlarından biri olan O Ses Türkiye'de yeni jüri üyeleri belli oldu. Yeni yayın dönemi için hazırlıklara tam gaz devam eden O Ses Türkiye ekibi pandemi kurallarının da esnetilmesiyle seyircili şekilde ekranlara yeniden merhaba diyecek. O Ses Türkiy yarışmasının bir an önce başlamasını bekleyenler O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yayın tarihi belli oldu mu? sorularını soruyor. İşte O Ses Türkiye 2021 yayın tarihine ilişkin detaylar...

O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye 2021 yılında ekranlara yeniden merhana demek için hazılrıklarına devam ediyor. Peki O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? Programın ne zaman, hangi tarihte yayına başlayacağı henüz açıklanmadı. O Ses Türkiye'nin yeni sezona Kasım ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri değişti mi?

Seda Sayan'ın yerine yeniden Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin jürisi olacak. 'O Ses Rap'te jüri olan Hadise'nin yerine ise Oğuzhan Koç geldi. 'O Ses Türkiye'den ilk paylaşım Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın13.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşıtığı fotoğrafta Beyazıt Öztürk, Murat Boz, yeni jüriler Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile sunucu Saadet Özsırkıntı yer alıyor.

Acun Ilıcalı'dan Hadise açıklaması

Acun Ilıcalı ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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